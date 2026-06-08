Shoko Kawata: Η νεότερη δήμαρχος της Ιαπωνίας γράφει ξανά ιστορία

Σε μια εποχή που το χάσμα των φύλων στην πολιτική ηγεσία της Ιαπωνίας εξακολουθεί να υπάρχει.

Η Shoko Kawata είναι 35 ετών. Είναι η νεότερη γυναίκα δήμαρχος της Yawata στην Kyoto Prefecture της Ιαπωνίας που έχει λάβει ποτέ αυτό το αξίωμα, γράφοντας ιστορία. Τώρα, το έκανε ξανά, ανακοινώνοντας πως θα λάβει άδεια μητρότητας ενόψει της γέννησης του παιδιού της, σε ένα πολιτικό σύστημα που ωχριά σε τέτοια ζητήματα.

Η κίνηση αυτή ίσως να αποτελέσει βάση για την αλλαγή του συστήματος, σε μια εποχή που το χάσμα των φύλων στην πολιτική ηγεσία της Ιαπωνίας, εξακολουθεί να υπάρχει. Τούτου λεχθέντος, όπως σημειώνει το CNN, η χώρα εξέλεξε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό μόλις πέρυσι, ενώ οι γυναίκες καταλαμβάνουν σήμερα λιγότερο από το 15% των εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων.