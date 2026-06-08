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Πεζεσκιάν: Το Ιράν παραμένει στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

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Πεζεσκιάν: Το Ιράν παραμένει στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων»
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Το Ιράν παραμένει στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων» δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Το Ιράν παραμένει στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων» δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών.

«Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύος. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στο X.

Λίγο νωρίτερα, το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ιράν
Ισραήλ
ΗΠΑ
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