Πεζεσκιάν: Το Ιράν παραμένει στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Το Ιράν παραμένει στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων» δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Το Ιράν παραμένει στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων» δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών.

«Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύος. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στο X.

Λίγο νωρίτερα, το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ