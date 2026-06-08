Παραδόθηκε στον Κακλαμάνη η Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Την Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για το 2025 παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής, η πρόεδρος της Επιτροπής, Μαρία Γαβουνέλη.

Την Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για το 2025 παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη η πρόεδρος της Επιτροπής, Μαρία Γαβουνέλη, η οποία συνοδευόταν από τους Γιάννη Φ. Ιωαννίδη, α' αντιπρόεδρο και Εύα Τζαβαλά, διευθύντρια της ΕΕΔΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η πρόεδρος της ΕΕΔΑ ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής για την αναβάθμισή της σε ανεξάρτητη Αρχή με τον ν. 4780/2021 και τον αντίκτυπο της θεσμικής αυτής ενίσχυσης στο έργο της. Στη συνέχεια παρουσίασε ορισμένες από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΕΔΑ, μεταξύ των οποίων την πρώτη έκθεση για την κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα και ενέργειες ευαισθητοποίησης που βελτίωσαν τα ποσοστά συμμετοχής γυναικών στη δημόσια ζωή.

Για το 2025, όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση, η Επιτροπή έθεσε τα θεμέλια για τον ρόλο που καλείται να ασκήσει στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ενίσχυσε τις δράσεις της για τη διάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις εφαρμογές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σημαντικό υπήρξε το αποτύπωμα της ΕΕΔΑ στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων όπως οι ΛΟΑΤΚΙ+, οι πρόσφυγες και μετανάστες, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και οι κρατούμενοι, καθώς και στα θέματα κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επικεφαλής της ΕΕΔΑ αναφέρθηκε και στις επόμενες προτεραιότητες της Εθνικής Επιτροπής, που εστιάζουν στη μελέτη της χρυσής τομής μεταξύ της ελευθερίας του λόγου και της προστασίας των πολιτών από την παραπληροφόρηση, ιδίως ενόψει εκλογών.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής, παραλαμβάνοντας την Έκθεση, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της ΕΕΔΑ και συγκεκριμένα για τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης και μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, κράτους δικαίου και δικαιοσύνης και διασφάλισης των δικαιωμάτων όλων χωρίς διακρίσεις.

Αφού εξήρε τον σημαντικό ρόλο της ΕΕΔΑ στην προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε πως θα διαβιβάσει την Έκθεση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για την ενημέρωσή τους και προκειμένου να διεξαχθεί συζήτηση επί των θέσεων και συστάσεων της ΕΕΔΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ