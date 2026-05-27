Visit Peloponnese: Το AdventureWEEK αφήνει πίσω ένα ισχυρό αποτύπωμα αναγνωρισιμότητας

H διοργάνωση του AdventureWEEK Peloponnese 2026 αφήνει πίσω της ένα ισχυρό αποτύπωμα αναγνωρισιμότητας, διεθνών συνεργασιών, αυθεντικών εμπειριών και ουσιαστικών επαφών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της Πελοποννήσου ως κορυφαίου προορισμού outdoor και adventure τουρισμού.

Το AdventureWEEK Peloponnese 2026 ολοκληρώθηκε στις 13 Μαΐου φιλοξένησε επαγγελματίες του τουρισμού, tour operators, δημοσιογράφους και content creators από την Ευρώπη και την Β. Αμερική, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν σε βάθος τη διαφορετικότητα, την αυθεντικότητα και τον πολιτιστικό πλούτο της Πελοποννήσου μέσα από ένα πολυθεματικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εμπειριών.

Κατά τη διάρκεια του 10ήμερου προγράμματος, οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν εμβληματικούς αλλά και λιγότερο γνωστούς προορισμούς της Πελοποννήσου, συνδυάζοντας υπαίθριες δραστηριότητες, πολιτιστική κληρονομιά, γαστρονομία, τοπικές παραδόσεις και αυθεντική φιλοξενία.

Το 10ήμερο πρόγραμμα περιελάμβανε, μεταξύ άλλων:

●Πεζοπορικές εμπειρίες και ορεινές διαδρομές

●Rafting, kayaking, ψάρεμα, ποδηλατικές διαδρομές, ιππασία κ.α.

●Ξεναγήσεις σε σημαντικούς αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους όπως οι Μυκήνες, η Επίδαυρος, ο Μυστράς, το Παλαμήδι, το Νιόκαστρο και ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα

●Πολιτιστικά workshops με κεραμική και ψηφιδωτά, επιδείξεις υφαντικής και επισκέψεις σε μουσεία και πολιτιστικά κέντρα

●Γαστρονομικές εμπειρίες με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, την κουλτούρα του ελαιολάδου και την αυθεντική πελοποννησιακή φιλοξενία

Η τελευταία ημέρα του AdventureWEEK πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη και τον Μυστρά, όπου φιλοξενήθηκε ειδικό marketplace και networking event. Τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς της Πελοποννήσου παρουσίασαν τις υπηρεσίες τους στους συμμετέχοντες, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για νέες συνεργασίες και μελλοντικές συνέργειες. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 930 συναντήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της διοργάνωσης και το έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και διεθνών δικτύων στον τουρισμό.

Στο πλαίσιο της τελευταίας ημέρας πραγματοποιήθηκε επίσης συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνου, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, του Δημάρχου Σπάρτης, Μιχάλη Βακαλόπουλου, του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Πελοποννήσου, Θάνου Μιχελόγγονα, καθώς και της εκπροσώπου της Adventure Travel Trade Association, Maureen Seelley. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τονίστηκε η σημασία του AdventureWEEK τόσο για την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Πελοποννήσου όσο και για την περαιτέρω ανάπτυξη του experiential και adventure tourism στην Ελλάδα.

Το επίσημο closing dinner πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη — έναν εμβληματικό χώρο πολιτισμού που αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεση της Πελοποννήσου με την ιστορία, την παράδοση και την παγκοσμίως αναγνωρισμένη κουλτούρα του ελαιολάδου.

Το AdventureWEEK ανέδειξε τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία του βιωματικού τουρισμού στην Ελλάδα και επιβεβαίωσε τη δυνατότητα της Πελοποννήσου να προσφέρει αυθεντικές, υψηλής ποιότητας και πολυθεματικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η διοργάνωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη σημαντική συμβολή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, των δήμων Σπάρτης, Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, Ναυπλιέων, Μονεμβασίας, Νότιας Κυνουρίας και Καλαμάτας, των επαγγελματιών του τουρισμού, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, των εστιατορίων, των πολιτιστικών φορέων και των τοπικών συνεργατών που στήριξαν ενεργά το όραμα του AdventureWEEK.

Διοργανωτές: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Visit Peloponnese & Adventure Travel Trade Association

Στρατηγικός Συνεργάτης: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού | Visit Greece

Συνεργάτες:

●Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

●WYNDHAM Loutraki Poseidon Resort

●Kyniska Palace Conference & Spa

●Euphoria Retreat

●Abeliona Retreat

●Diapori Suites Hotel

●Kalamitsi Hotel

●Trekking Hellas

●Σύλλογος Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης

●Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου

●Menalon Trail

●Penguin Travels and Tours

