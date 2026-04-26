Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη στον νότιο Λίβανο

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη στον νότιο Λίβανο
Στον Λίβανο από τις 17 Απριλίου έχει τεθεί σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο, όπου μια εύθραυστη εκεχειρία με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Ο 19χρονος λοχίας Ίνταν Φουκς σκοτώθηκε σε ένα "περιστατικό" κατά το οποίο ένας αξιωματικός και πέντε άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, η οποία πρόσφατα παρατάθηκε, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά σε "επιθέσεις που σχεδιάζονται, επίκεινται ή συνεχίζονται" και διεξάγει σχεδόν καθημερινά πλήγματα κατά των στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισραήλ
Λίβανος
Χεζμπολάχ
