Χαρακόπουλος: Η χώρα μας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας και αναταράξεων, παραμένει νησίδα σταθερότητας

Αυτό πιστώνεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

«Το γεγονός ότι η χώρα μας, σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας και αναταράξεων, εξακολουθεί να παραμένει νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας, εύλογα πιστώνεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα η οικονομία μας αναπτύσσεται και κερδίζει διαρκώς την αναγνώριση των αγορών και εταίρων μας. Άλλωστε, η επιλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών ως προέδρου του Eurogroup νομίζω τα λέει όλα». Αυτά υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε συνέντευξή του στο ethnos.gr.

Όσον αφορά στην άρση της ασυλίας για 13 βουλευτές της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ.Χαρακόπουλος σημείωσε ότι «η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των βουλευτών επιβεβαίωσε τη θεσμική στάση που απαρέγκλιτα και όχι αλά καρτ τηρεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας» έκανε λόγο για υποθέσεις «κυριολεκτικά "τραβηγμένες από τα μαλλιά"» και για «εύλογα ερωτήματα» σχετικά με τις διαρροές ονομάτων για επικείμενες δικογραφίες, τη ”σαλαμοποίηση” και τους αργούς ρυθμούς της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισήμανε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποδείξει ότι όχι μόνο σέβεται τον θεσμό, που ενεργοποιήθηκε στην Ελλάδα επί των ημερών της, αλλά και τον συνέδραμε με τους αναγκαίους εισαγγελείς και τα στελέχη για να ανταποκριθεί στην αποστολή της».

Σχολιάζοντας, μετά από σχετική ερώτηση, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μεταξύ άλλων είπε ότι υπάρχει «χαοτική διαφορά της ΝΔ με τον δεύτερο κόμμα» και πως μετά από επτά χρόνια στην εξουσία παραμένει «η μόνη που διαθέτει τα εχέγγυα της κυβερνησιμότητας» σε αντίθεση και τη «κατακερματισμένη αντιπολίτευση» , «κάτι που πιστεύω, ότι θα μετρήσει καταλυτικά και στις κάλπες» και σημείωσε: «Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα πρέπει να επιμείνει στο έργο της που αποδίδει. Ήδη, λόγω της νοικοκυρεμένης οικονομικής πολιτικής, έχει τη δυνατότητα επιστροφής μερίσματος στην κοινωνία. Είμαι βέβαιος ότι στον χρόνο μέχρι τις εκλογές θα συνεχίζει να αποδεικνύει την ορθότητα των επιλογών της προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας».

Είπε πως το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης ύψους 500 εκατ. ευρώ «θα βρει ωφελημένους κυρίως τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα» και «τις επιχειρήσεις που λόγω της κρίσης και των χρεών βρέθηκαν σε δυσμενή θέση» σημειώνοντας πως «το επιστρεφόμενο πλεόνασμα ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη, και δίνει ανάσες σε σημαντικά προβλήματα που αναμφίβολα ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία, όπως είναι οι δυσκολίες των νοικοκυριών από την, εισαγόμενη επί το πλείστον, ακρίβεια των τιμών σε καύσιμα και προϊόντα, αλλά και το κόστος της στέγης» και προσέθεσε: «Ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο έχουν ξεκαθαρίσει ότι η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, χωρίς όμως να κινδυνεύσει με εκτροχιασμό η ελληνική οικονομία, λόγω ανεξέλεγκτων παροχών, όπως γινόταν στο παρελθόν και μας οδήγησαν στη χρεωκοπία. Χάρη στην οικονομική πολιτική που ασκήθηκε με απόλυτη συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συγκυρίες που προκαλούν οι διεθνείς αναταράξεις. Όσον αφορά την κριτική της αντιπολίτευσης δυστυχώς, στο μόνο που μας έχει συνηθίσει είναι η ισοπεδωτική απόρριψη κάθε κυβερνητικού μέτρου. Η στάση της, όπως και το έργο της κυβέρνησης, τελικά θα κριθούν από τον ελληνικό λαό την ώρα των εκλογών».

Τόνισε ότι η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση «μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη βάση ενός γόνιμου διαλόγου για το αύριο, αλλά και το πεδίο ευρύτερων συναινέσεων που υπερβαίνουν τις στενές κομματικές επιδιώξεις» και πως «η αντιπολίτευση, και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, θα "δώσει εξετάσεις", θα πρέπει να αποδείξει αν διαθέτει αίσθημα ευθύνης ή κινείται μόνον με τυφλή αντιπολιτευτική διάθεση».

Τέλος, ο κ.Χαρακόπουλος επισήμανε σχετικά με το συνέδριο της ΝΔ, που θα πραγματοποιηθεί 15 με 17 Μαΐου: «Η ΝΔ με αίσθημα αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας βρίσκεται στην τελική ευθεία της προσυνεδριακής της διαδικασίας. Με συγκεκριμένες θεματικές, επάνω σε όλα τα μείζονα ζητήματα της κοινωνίας, της οικονομίας, της ασφάλειας, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, της τεχνολογίας, συζητά και διαμορφώνει τις θέσεις της για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά τα θέματα θα τεθούν και στο συνέδριό μας, που θα είναι συνέδριο απολογισμού για όλα όσα έγιναν την τελευταία επταετία που άλλαξαν την Ελλάδα και από ”παρία” της Ευρώπης την μεταμόρφωσαν σε παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά θα είναι και συνέδριο συσπείρωσης και αποφασιστικότητας για τη νίκη στις επόμενες εκλογές, για μια νέα τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση με στόχο την Ελλάδα της σταθερότητας, της ασφάλειας, της ευημερίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ