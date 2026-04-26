Η Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς για destination weddings

Στο επίκεντρο η Αθηναϊκή Ριβιέρα, άνοδος για νέους προορισμούς.

Κάπου ανάμεσα στο φως του ελληνικού καλοκαιριού, το απέραντο γαλάζιο και τα τοπία που μοιάζουν βγαλμένα από καρτ ποστάλ, η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας τόπος για να ειπωθεί το «I do». Είναι το σημείο αναφοράς όπου αυτή η υπόσχεση αποκτά εικόνα, συναίσθημα και διάρκεια.

Τα περισσότερα ζευγάρια από κάθε γωνιά του κόσμου έχουν ήδη παντρευτεί στη χώρα τους. Ωστόσο, επιλέγουν την Ελλάδα για να γιορτάσουν και να μοιραστούν αυτή τη στιγμή με τους ανθρώπους τους, μετατρέποντας τον γάμο σε μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Είτε σε ένα κυκλαδίτικο ξωκλήσι, είτε δίπλα στο κύμα, είτε σε ένα ορεινό χωριό με θέα το Αιγαίο, η χώρα προσφέρει ένα σκηνικό που συνδυάζει αυθεντικότητα, συναίσθημα και μια σπάνια αίσθηση ελευθερίας. Το ειδυλλιακό φυσικό περιβάλλον, η πολυμορφία των προορισμών και η μοναδική συνύπαρξη βουνού και θάλασσας καθιστούν διαχρονικά την Ελλάδα έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για destination weddings διεθνώς.

Δεν πρόκειται μόνο για την εικόνα, αλλά για μια ολοκληρωμένη εμπειρία: φιλοξενία, γαστρονομία, παράδοση και σύγχρονες υπηρεσίες συνθέτουν ένα αυθεντικό τουριστικό προϊόν με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο τουρισμός γάμων αναδεικνύεται σε μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού, με έντονο οικονομικό αποτύπωμα, καθώς κινητοποιεί ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών, από ξενοδοχεία και χώρους εκδηλώσεων έως planners, προμηθευτές και τοπικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας έσοδα εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική οικονομία.

Αυτή ακριβώς η δυναμική και οι προοπτικές του κλάδου βρίσκονται στο επίκεντρο του 1ου Destination Weddings Tourism Forum - Greece 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 στην Αίγλη Ζαππείου, υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και του ΣΕΤΕ, φέρνοντας στο προσκήνιο τις εξελίξεις, τις τάσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον του destination wedding tourism στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διοργανωτών Εκδηλώσεων με προορισμό την Ελλάδα (Greek Destination Planners Association - GDPA), Θωμάς Πολίτης, πρόκειται για έναν κλάδο με σημαντική ανάπτυξη, καθώς «οι γάμοι φέρνουν έσοδα εκατομμυρίων ευρώ και ενισχύουν πολλαπλά την τοπική οικονομία, από τη φιλοξενία και την εστίαση έως τις μεταφορές και τις υπηρεσίες διοργάνωσης».

Το σωματείο αριθμεί σχεδόν 70 μέλη, τα οποία μέσα από οργανωμένα ταξίδια εξοικείωσης (fam trips) γνωρίζουν νέους προορισμούς σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη περιοχών πέρα από τους κλασικούς τουριστικούς πόλους.

Αθηναϊκή Ριβιέρα πρώτη σε ζήτηση

Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη ζήτηση, με την Αθηναϊκή Ριβιέρα να αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για γάμους, σύμφωνα με τον κ.Πολίτη. Η εύκολη πρόσβαση και η υψηλή συνδεσιμότητα της Αθήνας λειτουργούν ως βασικό πλεονέκτημα, διευκολύνοντας την προσέλευση επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η παρουσία της Πελοποννήσου, με αιχμή το Costa Navarino αλλά και περιοχές όπως η Μάνη, ενώ σταθερά δημοφιλείς παραμένουν νησιά όπως η Ύδρα και οι Σπέτσες.

Η Σαντορίνη και η Μύκονος εξακολουθούν να προσελκύουν ζευγάρια, ωστόσο απευθύνονται κυρίως σε πιο μικρούς και πιο εξειδικευμένους γάμους. Παράλληλα, η Ρόδος και η Κρήτη διατηρούν ισχυρή παρουσία, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα ξεχωρίζει η Χαλκιδική, καθώς διαθέτει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.Νέες αγορές και high-end κοινό.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει τις αγορές προέλευσης καθώς στο παρελθόν υπήρχε έντονη παρουσία από τη Μέση Ανατολή. Δυνατές αγορές ωστόσο παραμένουν η Ινδία, ο Λίβανος, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Πολύ έντονη είναι και η παρουσία του απόδημου ελληνισμού από την Αμερική και την Αυστραλία, όπως επισημαίνει ο κ.Πολίτης.

Οι επισκέπτες αυτοί ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των high spenders, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη σημασία του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος για την ελληνική οικονομία.

Η σεζόν των γάμων εκτείνεται από τον Απρίλιο έως και τα τέλη Οκτωβρίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Το 70%-80% των γάμων είναι συμβολικοί

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς είναι ότι η πλειονότητα των γάμων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα είναι συμβολικοί. Όπως αναφέρει ο κ. Πολίτης, «μόλις ένα μικρό ποσοστό αφορά θρησκευτικούς γάμους, ενώ το 70%-80% είναι συμβολικές τελετές, κυρίως για ζευγάρια που δεν έχουν σχέση με την ορθόδοξη παράδοση».

Παράλληλα, τα ζευγάρια φέρνουν στοιχεία της δικής τους κουλτούρας, τα οποία συνδυάζουν με το ελληνικό τοπίο, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία.

Ευκαιρία για λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς

Την ίδια ώρα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές περιοχές, όπως η Χίος, το Πήλιο και μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, αποτελούν «κρυμμένα διαμαντάκια» για destination weddings.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Πηλίου, όπως περιγράφει η wedding planner Γεωργία Αποστολίδου.

«Στόχος μας είναι να αναδείξουμε όλη την Ελλάδα. Η Αθήνα και οι Κυκλάδες είναι ήδη πολύ προβεβλημένες, όμως η χώρα μας έχει τεράστια ποικιλομορφία και συνδυάζει βουνό και θάλασσα», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, στην αρχή η ζήτηση για το Πήλιο ήταν περιορισμένη. «Μέσα από στοχευμένη προβολή, είδαμε μεγάλη αύξηση. Από έναν-δύο γάμους στην πλατεία Τσαγκαράδας, φτάσαμε σήμερα να υπάρχει ζήτηση σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο».

Ο «πλάτανος της αγάπης» και η τοπική ανάπτυξη

Σημείο αναφοράς αποτελεί ο ιστορικός πλάτανος της Τσαγκαράδας, ηλικίας περίπου 1.000 ετών, κάτω από τον οποίο διοργανώνονται συμβολικές τελετές.

«Έχει εξελιχθεί σε σύμβολο αιώνιας πίστης και αγάπης. Πολλά ζευγάρια επιλέγουν να πραγματοποιήσουν εκεί τη συμβολική τους τελετή, κάτι που έχει δώσει μεγάλη προβολή στην περιοχή», αναφέρει η κ. Αποστολίδου.

Η αυξημένη ζήτηση έχει φέρει το θέμα πιο ψηλά στην ατζέντα της τοπικής κοινωνίας, με τον δήμο να θέτει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση μιας ισορροπημένης και βιώσιμης διαχείρισης.

Οι γάμοι, που συχνά διαρκούν έως και τρεις ημέρες, ενισχύουν σημαντικά την τοπική οικονομία, αυξάνοντας την πληρότητα των καταλυμάτων και την κίνηση στην εστίαση, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Βοηθάμε τις τοπικές επιχειρήσεις να εξελιχθούν, αλλά δίνουμε μεγάλη έμφαση και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ισορροπία των παρεμβάσεων», τονίζει.

Ο τουρισμός γάμων αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο δυναμικά και ποιοτικά τμήματα της ελληνικής τουριστικής αγοράς, με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Συνδυάζοντας αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η Ελλάδα συνεχίζει να εδραιώνεται ως ένας προορισμός που δεν προσφέρει απλώς ένα σκηνικό για έναν γάμο, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία ζωής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ