Ιράν: Εκτελέσθηκε άνδρας ως μέλος μαχητικής σουνιτικής οργάνωσης

Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα ο οποίος είχε καταδικασθεί ως μέλος της μαχητικής σουνιτικής οργάνωσης Τζάις αλ-Αντλ και για επιθέσεις σε ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο άνδρας αυτός ονομαζόταν Αμέρ Ραμές, είχε συλληφθεί στη διάρκεια αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο νοτιοανατολικό Ιράν και είχαν απαγγελθεί σε βάρος του κατηγορίες για ένοπλη εξέγερση, με συμμετοχή σε βομβιστικές επιθέσεις και ενέδρες με στόχο στρατιωτικό προσωπικό.

Η Τζάις αλ-Αντλ είναι μια εξτρεμιστική σουνιτική μαχητική οργάνωση που δρα στην πιο φτωχή επαρχία του Πακιστάν, τη Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ