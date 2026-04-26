Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Εκτελέσθηκε άνδρας ως μέλος μαχητικής σουνιτικής οργάνωσης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Εκτελέσθηκε άνδρας ως μέλος μαχητικής σουνιτικής οργάνωσης
Κατηγορήθηκε ότι ήταν μέλος της εξτρεμιστικής σουνιτικής μαχητικής οργάνωσης Τζάις αλ-Αντλ, που δρα στην πιο φτωχή επαρχία του Πακιστάν, τη Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα ο οποίος είχε καταδικασθεί ως μέλος της μαχητικής σουνιτικής οργάνωσης Τζάις αλ-Αντλ και για επιθέσεις σε ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο άνδρας αυτός ονομαζόταν Αμέρ Ραμές, είχε συλληφθεί στη διάρκεια αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο νοτιοανατολικό Ιράν και είχαν απαγγελθεί σε βάρος του κατηγορίες για ένοπλη εξέγερση, με συμμετοχή σε βομβιστικές επιθέσεις και ενέδρες με στόχο στρατιωτικό προσωπικό.

Η Τζάις αλ-Αντλ είναι μια εξτρεμιστική σουνιτική μαχητική οργάνωση που δρα στην πιο φτωχή επαρχία του Πακιστάν, τη Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που παρέθετε ο Τραμπ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι αλλάζει στο νέο πλαίσιο – Ποιοι δηλώνουν, μέχρι πότε και τι πληρώνουν

Διακοπές με έως 12 ευρώ την ημέρα για 25.000 συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)

tags:
Ιράν
gazzetta
gazzetta reader insider insider