Ράσμουσεν: Γαλλία και Βρετανία πρέπει να ηγηθούν του ευρωπαϊκού «ΝΑΤΟ»

Χρειάζεται ένας «Συνασπισμός των Προθύμων» για να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνα της Ευρώπης χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, αναφέρει ο πρώην γγ του ΝΑΤΟ.

Η Βρετανία και η Γαλλία θα πρέπει να ηγηθούν ενός «Συνασπισμού των Προθύμων» και να αναλάβουν την ευθύνη για την άμυνα της Ευρώπης χωρίς τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, αναφέρει η Telegraph.

Ο Ράσμουσεν, ο οποίος διετέλεσε γενικός γραμματέας της Συμμαχίας από το 2009 έως το 2014, ανέφερε ότι απαιτείται μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας ως απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Πρότεινε την επέκταση του «Συνασπισμού των Προθύμων», που δημιουργήθηκε για την υπεράσπιση της Ουκρανίας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, ώστε να αναλάβει την ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης.

«Εξακολουθώ να θεωρώ το ΝΑΤΟ ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής και βορειοατλαντικής ασφάλειας», δήλωσε στην Telegraph.

«Ωστόσο, αφού ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με τη δέσμευσή του στο Άρθρο 5 ( τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας που ορίζει ότι επίθεση σε ένα κράτος-μέλος θεωρείται επίθεση σε όλα) και σε ολόκληρη τη Συμμαχία του ΝΑΤΟ, χρειάζεται να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ.»

Ο συνασπισμός των 35 χωρών, στον οποίο περιλαμβάνεται και το Κίεβο, σχεδιάζει μια μεταπολεμική ανάπτυξη δυνάμεων για να προστατεύσει την Ουκρανία από περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Ωστόσο, αντί να περιορίζεται αποκλειστικά στην προστασία της Ουκρανίας, ο ρόλος του θα μπορούσε να διευρυνθεί ώστε να επικεντρώνεται στη συνολική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, σύμφωνα με τον κ. Ράσμουσεν. Στο σχέδιό του, το Κίεβο θα συμμετείχε σε αυτή τη συμμαχία.

«Η Ουκρανία θα αποτελέσει στην πραγματικότητα ένα πλεονέκτημα μέσα σε αυτόν τον “Συνασπισμό των Προθύμων”», δήλωσε.

«Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα ενδεχόμενων μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, θα εξακολουθούμε να έχουμε μια επιθετική Ρωσία στα σύνορα της Ευρώπης, επομένως χρειαζόμαστε την Ουκρανία ως ανάχωμα απέναντι σε αυτή την επιθετική Ρωσία.

»Γι’ αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να εντάξουμε την Ουκρανία σε μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε το ΝΑΤΟ.»

Ο κ. Ράσμουσεν δήλωσε ότι ο διευρυμένος συνασπισμός «θα πρέπει να ηγείται από τις δύο πυρηνικές δυνάμεις στην Ευρώπη: τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που ήδη ισχύει».

Το Παρίσι φιλοξενεί σήμερα την έδρα του συνασπισμού, η οποία θα μεταφερθεί στο Λονδίνο μετά τους πρώτους 12 μήνες.

Ο κ. Ράσμουσεν ανέφερε ότι ένας «Συνασπισμός των Προθύμων» είναι απαραίτητος, επειδή δεν επιθυμεί να συμπεριλάβει «διστακτικές χώρες» που ανήκουν σε άλλες συμμαχίες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία και η Ιρλανδία, θεωρούνται στρατιωτικά ουδέτερα, ενώ άλλα τηρούν πιο φιλορωσική στάση.

Υπάρχουν επίσης σημαντικοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία και η Τουρκία, που δεν είναι μέλη της Ένωσης.

«Χάρτινη τίγρη»

Οι συζητήσεις για το μέλλον της ασφάλειας της ηπείρου έχουν επιταχυνθεί μετά την κριτική του κ. Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμό του στο Ιράν.

Σε συνέντευξή του στην Telegraph αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη» και δήλωσε ότι η αποχώρηση από αυτήν είναι «πέρα από κάθε επανεξέταση».

Τα παράπονά του έθεσαν άμεσα υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο θα ενέκρινε αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη προς τους Ευρωπαίους συμμάχους σε περίπτωση ενεργοποίησης του Άρθρου 5.

Σε απάντηση, τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν αρχίσει να συζητούν τη βιωσιμότητα της δικής τους ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, του Άρθρου 42.7, το οποίο περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Ο κ. Ράσμουσεν, ο οποίος έχει διατελέσει και πρωθυπουργός της Δανίας, απέρριψε την ιδέα χαρακτηρίζοντάς την «ασθενέστερη από το Άρθρο 5».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως έχει, δεν διαθέτει τις στρατιωτικές δυνατότητες που απαιτούνται για την ουσιαστική εφαρμογή του 42.7», πρόσθεσε.

Σε μια ακόμη αιχμή προς τις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε τις προτάσεις του Αντριούς Κουμπίλιους, επιτρόπου Άμυνας της ΕΕ, για ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο ασφάλειας ως «αόριστες».

«Μιλάμε για τη σκληρή άμυνα της Ευρώπης. Επομένως, χρειαζόμαστε μια ομάδα χωρών στην Ευρώπη που να είναι ικανές και πρόθυμες να κάνουν ό,τι απαιτείται», συνέχισε ο κ. Ράσμουσεν.

«Σε βάθος χρόνου, μπορούμε να συζητήσουμε πολλές ενδιαφέρουσες δομές ώστε η Ευρώπη να αναλάβει τη δική της μοίρα, αλλά εδώ και τώρα χρειαζόμαστε έναν “Συνασπισμό των Προθύμων”, ο οποίος θα περιλαμβάνει και ένα νέο όργανο λήψης αποφάσεων.»

Ο κ. Ράσμουσεν επίσης πρότεινε ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να διστάσει να στηρίξει τον κ. Τραμπ σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, υποσχόμενη να συμβάλει στην άρση των εμποδίων/να «ξεμπλοκάρει» το Στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τη μείωση των αμερικανικών εμπορικών δασμών.

«Νομίζω ότι εμείς στην Ευρώπη θα πρέπει να πούμε στον Τραμπ: “Εντάξει, τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα”», δήλωσε.

«Είμαστε μαζί σε αυτό. Είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνετε δεσμευμένοι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης προς την Ουκρανία, και δεν καταλαβαίνουμε γιατί επιβάλλετε δασμούς στους συμμάχους σας. Ιδανικά, θα έπρεπε να αποσυρθούν από το τραπέζι.

»Αυτή είναι μια συναλλακτική προσέγγιση, ακριβώς η προσέγγιση που θα χρησιμοποιούσε ο πρόεδρος Τραμπ. Κάτι αντί για κάτι… θα σας βοηθήσουμε, αν μας βοηθήσετε. Έτσι λειτουργούν οι σύμμαχοι μαζί.»