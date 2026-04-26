Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα δεν χρειάζεται κατασκευασμένες εικόνες κρίσης - Βολές σε Δούκα

Η υπ. Τουρισμού κατηγορεί τον δήμαρχο Αθηναίων για υπονόμευση της εικόνας της πόλης που πλήττει τον τουρισμό.

«Ο δήμαρχος Αθηναίων οφείλει πρώτα απ' όλα να φροντίζει για την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, την καθαριότητα, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τους. Οι συνεντεύξεις σε ξένα μέσα με παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα δεν προστατεύουν την πόλη. Αντίθετα, υπονομεύουν την εικόνα της και πλήττουν τον τουρισμό της πρωτεύουσας» αναφέρει σε δήλωσή της η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Η Αθήνα δεν χρειάζεται κατασκευασμένες εικόνες κρίσης. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά, υπεύθυνη στάση και πολιτικές που αντιμετωπίζουν πραγματικά τις πιέσεις που δημιουργεί η αυξημένη τουριστική ζήτηση.

Η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σειρά αυστηρών μέτρων για την προστασία της πόλης και τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού. Γι' αυτό και κάθε σύγκριση της Αθήνας με άλλους διεθνείς προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη, είναι απλουστευτική και λανθασμένη» επισημαίνει η κυρία Κεφαλογιάννη

«Η Αθήνα είναι σήμερα ένας κορυφαίος διεθνής προορισμός. Έχει εξελιχθεί όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. Οφείλουμε όλοι να την προστατεύουμε με σοβαρότητα, ευθύνη και σεβασμό στους κατοίκους, στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις της πόλης» αναφέρει η υπουργός Τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ