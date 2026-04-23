Το Ιράν ισχυρίζεται ότι πληρώθηκαν τα πρώτα «διόδια» για διέλευση από το Ορμούζ

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη έλαβε τα πρώτα της έσοδα από τέλη διέλευσης που καθιέρωσε στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Τα πρώτα έσοδα που προέρχονται από τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε ο Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπαεΐ, αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Κι άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τη δήλωση αυτή χωρίς να δώσουν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ