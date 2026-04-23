ΗΠΑ: Ο Χέγκσεθ «καρατόμησε» και τον υπουργό Πολεμικού Ναυτικού εν μέσω της κρίσης στο Ορμούζ

Παρελθόν αποτελεί από την θέση του υπουργού Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ο Τζον Φέλαν, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το αμερικανικό Πεντάγωνο, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ο λόγος της απομάκρυνσής του από το κρίσιμο πόστο για τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ και ο ευρύτερος πόλεμος κατά του Ιράν.

Όπως δήλωσαν πηγές στο Reuters (μεταξύ των οποίων και ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ), ο Τζον Φέλαν απολύθηκε. Ο Φέλαν ήταν ένας από τους επιχειρηματίες που επιλέχθηκαν για κορυφαίες θέσεις στο Πεντάγωνο από τον Τραμπ.

Η αιφνίδια αποχώρηση του Φέλαν από τη θέση του ανακοινώθηκε από τον Σον Πάρνελ, εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, σε μια σύντομη δήλωση στο X, η οποία δεν έδωσε καμία εξήγηση για την κίνηση αυτή. «Ο υπουργός Ναυτικού Τζον Σ. Φέλαν αποχωρεί από την κυβέρνηση, με άμεση ισχύ», έγραψε ο Πάρνελ.

«Εκ μέρους του Υπουργού Πολέμου και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολέμου, είμαστε ευγνώμονες στον Υπουργό Φέλαν για την υπηρεσία του στο Υπουργείο και το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου. «Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στις μελλοντικές του προσπάθειες», συμπλήρωσε.

Στα «μαχαίρια» με τον Πιτ Χέγκσεθ

Σύμφωνα με το Reuters, η απομάκρυνση του Φέλαν έρχεται σε μια στιγμή που ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει να απομακρύνει μια σειρά ηγετών του Πενταγώνου που θεωρούνται ότι βρίσκονται σε αντίθεση με την κυβέρνηση.

Πηγές με γνώση των εξελίξεων που επικαλείται το Axios, ανέφεραν πως ο Φέλαν απολύθηκε εν μέρει επειδή κινούνταν πολύ αργά στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την επιτάχυνση της ναυπηγικής βιομηχανίας και επειδή είχε συγκρουστεί με την κύρια ηγεσία του Πενταγώνου.

Μάλιστα, μία πηγή έκανε λόγο για κακές σχέσεις με τον Χέγκσεθ. «Ο Φέλαν δεν κατάλαβε ότι δεν ήταν το αφεντικό. Η δουλειά του είναι να ακολουθεί τις εντολές που δίνονται, όχι τις εντολές που πιστεύει ότι πρέπει να δοθούν», δήλωσε εν τω μεταξύ στο Axios μία πηγή. Το ίδιο άτομο είπε ότι ο Φέλαν και ο Χέγκσεθ δεν «τα πήγαιναν καλά».

Ο Φέλαν είναι ο δεύτερος ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος που απολύεται εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, αφού ο Χέγκσεθ απέπεμψε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ, στις αρχές Απριλίου.