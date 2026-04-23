Τσουκάτος (McKinsey & Company): Η αξιοπιστία καταλύτης ενσωμάτωσης εργαλείων ΑΙ στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η αξιοπιστία αναδεικνύεται ως ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς ο κλάδος εισέρχεται σε φάση ευρείας υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, οι οποίες με τη σειρά τους προϋποθέτουν έναν λειτουργικό μετασχηματισμό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα τραπεζικά ιδρύματα που διατηρούν το προβάδισμα δεν περιορίζονται στην αποσπασματική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αλλά προχωρούν σε ριζικό ανασχεδιασμό λειτουργικών τομέων μέσω της χρήσης AI agents, επαναπροσδιορίζοντας συνολικά το επιχειρησιακό τους μοντέλο. Ένας μετασχηματισμός τέτοιας κλίμακας, ωστόσο, προϋποθέτει ένα ευρύτερο πλαίσιο αξιοπιστίας, πέρα από την κανονιστική συμμόρφωση.

Αυτή ήταν η κεντρική θέση του Ηλία Τσουκάτου, Associate Partner της McKinsey & Company και συν-επικεφαλής του τομέα AI για την Ελλάδα, σε συζήτηση με τίτλο: «Trust, Autonomy, and Power: Financial Services in the Agentic & Quantum Age» που έλαβε χώρα στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών την Πέμπτη 23 Απριλίου.

«Ο κύκλος εμπιστοσύνης πλέον οφείλει να περιλαμβάνει τη διοίκηση των οργανισμών, με σαφή ανάληψη ευθύνης για την υιοθέτηση μοντέλων ικανών για αυτόνομη λήψη αποφάσεων, τους εργαζομένους, μέσω συστηματικής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης στη χρήση των νέων εργαλείων, καθώς και τους τεχνολογικούς παρόχους, δεδομένου ότι τα συστήματα αυτά ενσωματώνουν πλέον κρίσιμες πτυχές του ίδιου του τρόπου λειτουργίας του οργανισμού» ανέφερε ο Ηλίας Τσουκάτος.

Όπως τόνισε, οι τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνουν μετρήσιμα οφέλη από την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με βελτίωση της παραγωγικότητας, αύξηση αποδοτικότητας και μείωση λειτουργικού κόστους. Οι νέες τεχνολογίες έχουν ωριμάσει αρκετά και έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη ισχύ ώστε να αναμορφώσουν τον ίδιο τον πυρήνα λειτουργίας των οργανισμών. Μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια η μεθοδολογία της ενσωμάτωσης λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, είναι αυτή που θα ξεχωρίσει νικητές και χαμένους, ειδικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκάτο, η αγορά εισέρχεται σε φάση μετάβασης από μεμονωμένα πιλοτικά έργα σε ολοκληρωμένη υιοθέτηση AI σε επίπεδο οργανισμού. Κρίσιμη προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η ενσωμάτωση της αξιοπιστίας «εκ σχεδιασμού» στη στρατηγική των οργανισμών, μέσα από πέντε βασικά επίπεδα:

Το λειτουργικό μοντέλο υπερισχύει των μεμονωμένων use cases: Σύμφωνα με τη McKinsey, ο ανασχεδιασμός των workflows αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ενίσχυσης του EBIT, ωστόσο μόλις 1 στις 5 εταιρείες έχει προχωρήσει σε ουσιαστική αναδιάρθρωση έστω και μέρους των διαδικασιών της. Ολοκληρωμένες πλατφόρμες προϊόντων αντί για αποσπασματικά έργα: Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε επαναχρησιμοποιήσιμες πλατφόρμες καταγράφουν 16% έως 30% ταχύτερη διάθεση προϊόντων στην αγορά και 31% έως 45% υψηλότερη ποιότητα λογισμικού. Διατμηματική συνεργασία αντί για τεχνολογικά «σιλό»: στον τραπεζικό κλάδο, όπου το 50% έως 60% των μονάδων εργασίας απασχολείται σε λειτουργίες υποστήριξης, τα διασυνδεδεμένα agentic μοντέλα μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση κόστους της τάξης του 15% έως 20%. Ικανότητα υλοποίησης πέρα από τον πειραματισμό: Οι τράπεζες που επανασχεδιάζουν αποτελεσματικά έναν επιχειρησιακό τομέα βλέπουν απτά αποτελέσματα μέσα σε λίγους μήνες, με αύξηση εσόδων από τη σχέση πελάτη κατά 3% έως 15% και μείωση του κόστους εξυπηρέτησης κατά 20% έως 40%. Πιο ευέλικτες και προσαρμοστικές επιχειρήσεις: Στόχος για τους οργανισμούς που ηγούνται στην αγορά, δεν είναι απλά η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ο μετασχηματισμός τους σε ταχύτερους οργανισμούς, και σήμερα υπάρχουν μοντέλα που επιτρέπουν έως και 40% βελτίωση στην παραγωγικότητα και 16% έως 30% βελτιωμένη κερδοφορία.

Οι κυρίαρχες τάσεις στην παγκόσμια αγορά

Απαντώντας στο ερώτημα του ποιες είναι οι βασικές τάσεις στην παγκόσμια αγορά και ποια παράμετρος δίνει το προβάδισμα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ηγούνται στην ΑΙ εποχή, ο Ηλίας Τσουκάτος ανέφερε: «Παρά το γεγονός ότι το 90% των κορυφαίων εταιρειών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη, μόλις το 5% υλοποιεί εφαρμογές πραγματικής κλίμακας». Η McKinsey ξεχωρίζει τρεις βασικές τάσεις σε αυτό το πεδίο:

Ο ρυθμός αφομοίωσης και ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών είναι εξαιρετικά έντονος, με τις εταιρείες να καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτές πολύ πιο άμεσα.

Πλέον το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στην ευρεία υιοθέτηση, όχι στον πειραματισμό. «Το ερώτημα που καλούνται να θέσουν στον εαυτό τους οι επικεφαλής των εταιρειών είναι “πώς θα μετασχηματίσω τον οργανισμό ώστε να ενσωματώσει πλήρως τις λύσεις ΑΙ”. Όσοι ρωτάνε ακόμα σε ποια λειτουργία θα μπορούσαν να δοκιμάσουν λύσεις AI, έχουν μείνει πίσω» υποστήριξε ο Ηλίας Τσουκάτος.

Η ικανότητα και η ισχύς των εργαλείων AI είναι δεδομένη. Ειδικά για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αυτό που αποτρέπει την ευρεία υιοθέτησή της Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν είναι η ισχύς των εργαλείων, αλλά η αξιοπιστία στο βαθμό που επηρεάζει την αξιοποίηση από τους υπαλλήλους.

«Οι ηγέτες της νέας εποχής προχωρούν σε ριζικό ανασχεδιασμό διαδικασιών και λειτουργικών τομέων και παράλληλα, επενδύουν συστηματικά στην εκπαίδευση και την αλλαγή νοοτροπίας του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ υιοθέτησης και πραγματικής αξιοποίησης, σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα λήψης αποφάσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα διαφοροποίησης» κατέληξε ο Ηλίας Τσουκάτος.