Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη και το επιχειρείν

Δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο ούτε για την ανάπτυξη ούτε και για την ανασύσταση του παραγωγικού μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα, δηλώνει η αντιπολίτευση.

Η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη στήριξη του επιχειρείν, όπως δηλώνει η συμπολίτευση κατά τη συζήτηση, που εξελίσσεται, από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης. Δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο ούτε για την ανάπτυξη ούτε και για την ανασύσταση του παραγωγικού μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα, δηλώνει η αντιπολίτευση, η οποία δίνει διαφορετικό περιεχόμενο στην ανάπτυξη που πρέπει να υπάρξει, ανάλογα με την πολιτική δύναμη που εκπροσωπεί κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα.

H εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη, αφού αναφέρθηκε στη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη των πολιτών, σημείωσε ότι βασική πολιτική ευθύνη και προτεραιότητα είναι η νομοθέτηση μέτρων για τη στήριξη του επιχειρείν και την ενίσχυση της ανάπτυξης. «Το σημερινό νομοσχέδιο καλύπτει με τόλμη και σχολαστικότητα ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων του αναπτυξιακού κύκλου, που είμαστε πεπεισμένοι ότι θα έχει θετική επίδραση στο παραγόμενο οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα. Από την έναρξη της διακυβέρνησής μας, θέσαμε ως προμετωπίδα της οικονομικής μας πολιτικής την απλοποίηση της άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα, με στρατηγικό στόχο την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, ως βασικό εργαλείο οικονομικής μεγέθυνσης, και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο», είπε η βουλευτής της ΝΔ, τονίζοντας πως η αναπτυξιακή διαδικασία απαιτεί συνεχή προσαρμογή στα δεδομένα και η φιλοσοφία του νομοσχεδίου «πατά» ακριβώς πάνω σε αυτήν την παραδοχή.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, δήλωσε «εντυπωσιασμένος» από την ηχηρή σιωπή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου στις καταγγελίες για κακή νομοθέτηση, δεδομένου ότι το νομοσχέδιο χτίζεται με 252 άρθρα, που περιλαμβάνουν «έναν αχταρμά» ετερόκλητων διατάξεων και διευθετήσεων. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις χθεσινές ανακοινώσεις, επεσήμανε ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αρνείται να δώσει τον 13ο μισθό, δίνει εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Ως προς το νομοσχέδιο, είπε ότι λείπει το όραμα που έχει ανάγκη η αναγέννηση της οικονομίας και η ανάπτυξη, προσθέτοντας μάλιστα πως αυτό συμβαίνει την ώρα που οι πόροι του ΤΑΑ υπερσυγκεντρώνονται στον τομέα της ενέργειας, αφήνοντας εκτός σημαντικούς κλάδους της μεταποίησης και άλλους κρίσιμους κλάδους που θα έδιναν σημαντική ώθηση στην οικονομία. Παρά την κριτική που άσκησε, ο κ. Νικητιάδης δήλωσε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και θετικές διατάξεις, τις οποίες το κόμμα του θα στηρίξει. Κάλεσε τέλος, την κυβέρνηση να υιοθετήσει τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για να μπει φραγμός στο «όργιο» των τραπεζών.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, σχολίασε, για τις χθεσινές ανακοινώσεις των μέτρων, ότι «έχουμε μια κυβέρνηση που σωρεύει υπερέσοδα» με την εμμονική στάση της να μη μειώνει την έμμεση φορολογία. Ως προς το νομοσχέδιο, ο κ. Μαμουλάκης υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας υπό την προϋπόθεση, όμως, της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων, της προστασίας της εργασίας και της κοινωνίας, και της εποπτείας και του ελέγχου. Αυτοί οι όροι, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πληρούνται με τις διατάξεις που τίθενται σήμερα προς ψήφιση, οι οποίες, μάλιστα, δεν απαντούν ούτε στο ζήτημα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα ούτε στην ανάγκη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αφού άρμεξε τις αγελάδες και αρμέγει και το βόδι, ανακοίνωσε ψίχουλα για τον λαό, την ώρα που αφήνει άθικτα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων». Το νομοσχέδιο, όπως είπε, διευκολύνει το μεγάλο κεφάλαιο, απλοποιεί, επιταχύνει διαδικασίες ώστε να μπει σε δομές που μέχρι σήμερα ήταν δωρεάν για μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Στην κριτική του, ο βουλευτής του ΚΚΕ, δεν εξαίρεσε τα κόμματα που κυβέρνησαν και στήριξαν στο παρελθόν τέτοιες απλοποιήσεις διαδικασιών για να διευκολυνθούν, όπως κατήγγειλε, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, εις βάρος μάλιστα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Ακόμη και για τις ρυθμίσεις που αφορούν στις λαϊκές αγορές και για τις οποίες η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης, συμφωνίας και διαλόγου, ο κ. Τσοκάνης ανέφερε ότι είναι «δώρο άδωρο» γιατί η κυβέρνηση δεν άγγιξε το ζήτημα της τεκμαρτής φορολόγησης που οδηγεί στην έξοδο τους «λαϊκατζήδες» και τον κόσμο στο σούπερ μάρκετ.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος, σχολίασε ότι οι οδηγίες της ΑΑΔΕ για το ψηφιακό δελτίο αποστολής που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Μαϊου πλήττουν τους μικροεπιτηδευματίες, τους αγρότες, τους ανθρώπους που δουλεύουν στις λαϊκές αγορές. Ο βουλευτής μίλησε και για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, και σημείωσε ότι μόλις πριν από έναν μήνα το αρμόδιο υπουργείο είχε απαντήσει αρνητικά σε σχετική ερώτηση του κόμματός του, με το επιχείρημα ότι μία τέτοια ρύθμιση δεν βοηθάει την κουλτούρα πληρωμής. «Τι άλλαξε λοιπόν μέσα σε ένα μήνα;», αναρωτήθηκε ο κ. Φωτόπουλος και αναφέρθηκε και σε άλλα εμπόδια με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι έμποροι και επιχειρήσεις. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είπε ότι το νομοσχέδιο αποτυπώνει μία προβληματική λογική που δίνει δυνατότητες επιτάχυνσης χωρίς επαρκείς εγγυήσεις και σαφείς κανόνες, η λεγόμενη απλοποίηση δεν θα ωφελήσει σε τίποτα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και απουσιάζει κάθε πρόβλεψη για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, υπέρ της… ευελιξίας.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, στάθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως «έχουμε να κάνουμε με υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης», μίας υπόθεσης «κυβερνητικά μεθοδευμένης διαφθοράς» και «δεν είναι απλά μια υπόθεση με ρουσφέτια αλλά μια καραμπινάτη υπόθεση απάτης και διαφθοράς». Ο βουλευτής χαρακτήρισε τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης «κοροϊδιλίκια», για να τονίσει ότι ενώ υπήρχε δημοσιονομικός χώρος για 13ο και 14ο μισθό, έκανε την πολιτική επιλογή των υπερπλεονασμάτων που συνδέονται με τον υψηλό ΦΠΑ και την ακρίβεια. Για το νομοσχέδιο, ο κ. Τζανακόπουλος παρατήρησε ότι ο παραγωγικός μετασχηματισμός τον οποίο επαγγέλλεται η κυβέρνηση είναι η μετατόπιση δημόσιων δομών και υπηρεσιών, από τον χώρο της δημόσιας κοινωνικής πολιτικής, σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στο κέρδος. Κατήγγειλε, επίσης, ότι παραχωρούνται ελεγκτικές αρμοδιότητες, που έπρεπε να ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του κράτους, σε ιδιώτες.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης», Κομνηνός Δελβερούδης, επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο δεν είναι συνεκτικό σχέδιο μεταρρύθμισης αλλά μία συρραφή επιμέρους διατάξεων που εντείνουν το χάος της πολυνομίας. Το αποτέλεσμα είναι το βάρος της πολυπλοκότητας να μεταφέρεται στον απλό επιχειρηματία, όπως είπε. Ο βουλευτής στάθηκε στο πλαίσιο για κοινωνικές δομές -μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, βρεφονηπιακούς σταθμούς- λέγοντας ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερο επίπεδο υπηρεσιών. Ακόμη, κατήγγειλε συστηματική υποβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας, και ότι με πρόσχημα την απλοποίηση, αυτή μετατρέπεται σε εργαλείο διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι επιθεωρητές μετατρέπονται σε απλούς διεκπεραιωτές την ώρα που ανοίγει διάπλατα το παράθυρο για να μπουν ιδιώτες στον συγκεκριμένο κρίσιμο τομέα. Ο κ. Δελβερούδης σχολίασε ότι οι διατάξεις για τις λαϊκές αγορές δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα της ακρίβειας και πως σοβαρές προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους παραγωγούς για κρίσιμα θέματα που τους απασχολούν, αν και δήλωσαν ότι το νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση, δεν έχουν γίνει αποδεκτές, με κυρίαρχο το αίτημα για μείωση του κόστους παραγωγής.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά, υπογράμμισε ότι η λεγόμενη απλούστευση διαδικασιών είναι επικοινωνιακό τέχνασμα, ένας επικοινωνιακός όρος, για τη θεσμική υποχώρηση και τη μετακύλιση της ευθύνης του κράτους στον ιδιώτη. Η βουλευτής είπε ότι το σύστημα παραμένει «γραφειοκρατικό για τον μικρό επιχειρηματία και ασύδοτο για τον μεγάλο» και πως μειώνονται εγγυήσεις για το δημόσιο συμφέρον, για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, για τις δημόσιες κοινωνικές υποδομές. «Φέρνετε fast track διαδικασίες για τους ισχυρούς και ψηφιακή ασφυξία και χαράτσια για τους αδύναμους», ανέφερε.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος σχολίασε το φαινόμενο της πολυνομίας. «Αντί να κωδικοποιήσετε νόμο για τις επενδύσεις, φέρνετε διατάξεις που το κάνουν δυσκολότερο. Ο στόχος είναι τα παράβολα, για να μπορεί το κράτος να εισπράττει έσοδα», σημείωσε ο κ. Βελόπουλος, τονίζοντας πως αντί να στελεχωθεί η Επιθεώρηση Εργασίας, της αφαιρούνται αρμοδιότητες. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχολίασε και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, τα οποία τα χαρακτήρισε «μέτρα - ψίχουλα και αμετροέπειας» από ένα κράτος «άδικο και βαθιά διεφθαρμένο», την ώρα που η αγορά ασφυκτιά και οι καταναλωτές, οι συνταξιούχοι βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. «Δίνετε, μεν, αλλά βάζετε τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες για να μη δοθούν, δε. Αυτό είναι εμπαιγμός», επεσήμανε ο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο κ. Βελόπουλος στάθηκε και στο Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, υπογραμμίζοντας ότι σε καμία χώρα στο εξωτερικό δεν «ανεβαίνει» στο διαδίκτυο το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής. «Πώς θα ανεβάσει το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής ο αγρότης στο βουνό; Θα κλείσετε και όσους έχουν απομείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά για να σημειώσει ότι πατριωτισμός δεν είναι μοιράζεις χρήματα από τη φορολογία που επιβάλλεις αλλά να παράγεις πλούτο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχολίασε και τη νομοθετική πρωτοβουλία για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, καταγγέλλοντας πλήθος φωτογραφικών διατάξεων. «Όχι μια Κοβέσι αλλά 20 χρειάζεται η χώρα για να μπουν οι λαδιάρηδες στη φυλακή», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ