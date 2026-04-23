Χίλιες νέες θέσεις εργασίας στη Γερμανία από Tesla

Τη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας στο gigafactory της στη Γερμανία μέχρι τα τέλη Ιουνίου, προανήγγειλε η Tesla προκειμένου να αυξήσει την εβδομαδιαία παραγωγή κατά περίπου 20% από το τρίτο τρίμηνο,.

Η απόφαση αποτελεί άμεση απάντηση στην αυξημένη ζήτηση για το Model Y και οι προσλήψεις για το εργοστάσιο στο Γκρουενχάιντε κοντά στο Βερολίνο έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Μάιο, σύμφωνα με το Reuters.

Στο πλαίσιο της αύξησης της παραγωγής, αναμένεται να προσληφθούν περίπου 500 εργαζόμενοι με συμβάσεις κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ενώ έχει ξεκινήσει η αναζήτηση για αρκετές εκατοντάδες νέους υπαλλήλους για την παραγωγή κυψελών μπαταριών, που πρόκειται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Το εργοστάσιο στο Γκρουενχάιντε, το οποίο απασχολεί περίπου 11.500 εργαζόμενους, είναι το μοναδικό gigafactory της Tesla στην Ευρώπη, σε μια αγορά η αμερικανική πρωτοπόρος των ηλεκτρικών οχημάτων αντιμετωπίζει μείωση του μεριδίου της από την «πίτα».