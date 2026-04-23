Αρνητική απόδοση 1,9% για το νορβηγικό κρατικό fund το α' τρίμηνο - Βαρίδι οι τεχνολογικές μετοχές

Αρνητική απόδοση 1,9% με ζημιές 636 δισ. νορβηγικές κορώνες ή 68,44 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο κατέγραψε το Norges Bank Investment Management, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας των 2,2 τρισ. δολαρίων λόγω των θέσεών του σε αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συγκλόνισε τις αγορές. Ήταν η πρώτη πτωτική πορεία για το ΝΒΙΜ σε τέσσερα τρίμηνα, με τις απώλειες στις αρχές του 2025 να οφείλονται επίσης στους τίτλους των γιγάντων της πληροφορικής.

«Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει ένα τρίμηνο με δύσκολες συνθήκες αγοράς», υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Τροντ Γκράντε σύμφωνα με το Bloomberg. «Είδαμε περιορισμένο αντίκτυπο στα ομόλογα και τα ακίνητα, αλλά η βουτιά των μετοχών, ιδίως μεταξύ των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, ήταν αυτή που καθόρισε το αποτέλεσμα» πρόσθεσε.

Το μεγαλύτερο μέρος των αποθεματικών του νορβηγικού fund βασίζεται σε μετοχές, με την απόδοση των επενδύσεών στον συγκεκριμένο τομέα να διολισθαίνει 2,6%, ενώ τα ομόλογα υποχώρησαν κατά 0,2%. Τα μη εισηγμένα ακίνητα κατέγραψαν άνοδο 1,2%, ενώ οι υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας σημείωσαν πτώση 1,9%. Ειδικότερα, οι μετοχές αποτελούν περίπου το 70% του χαρτοφυλακίου, τα ομόλογα περίπου το 28% και τα μη εισηγμένα ακίνητα και τα ενεργειακά assets περί το 2%.

Όπως συμβαίνει με πολλούς άλλους μεγάλους επενδυτές, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία τρίμηνα στην απόδοση του fund. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές του NBIM περιλαμβάνουν την Apple, τη Microsoft, την Alphabet, την Amazon και την Nvidia. Το fund κατέχει περίπου το 1,5% όλων των εισηγμένων μετοχών παγκοσμίως, που αντιστοιχεί σε περίπου 7.200 εταιρείες, και παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές.