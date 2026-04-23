Γάλλος ΥΠΕΞ: «Η επίθεση σε ειρηνευτικές δυνάμεις είναι επίθεση σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα»

Newsroom
Η επίθεση σε ειρηνευτικές δυνάμεις δεν είναι μόνο έγκλημα πολέμου, αλλά και επίθεση σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Γάλλος υπουργός, μιλώντας σήμερα το πρωί σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, εξέφρασε τη «λύπη» και την «οργή» του μετά τον θάνατο στον Λίβανο του Φλοριάν Μοντόριο και της Ανισέτ Ζιραρντέν, δύο Γάλλων στρατιωτών της UNIFIL, της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο. «Όλα υποδηλώνουν ότι η Χεζμπολάχ είναι υπεύθυνη για αυτό το έγκλημα», δήλωσε, ενώ δύο άλλοι Γάλλοι στρατιώτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν, έχουν επαναπατριστεί και λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι ειρηνευτικές δυνάμεις να γίνουν στόχος καμίας εμπόλεμης πλευράς σε οποιοδήποτε θέατρο επιχειρήσεων», τόνισε.

«Η επίθεση σε ειρηνευτικές δυνάμεις, στρατιώτες της ειρήνης, που είναι απολύτως αναγνωρίσιμοι επί τόπου, δεν είναι μόνο έγκλημα πολέμου, αλλά και επίθεση σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, επειδή η διεθνής κοινότητα είναι αυτή που δίνει εντολή στους ειρηνευτικές δυνάμεις» είπε ο Μπαρό και πρόσθεσε: «Απαιτήσαμε να συλληφθούν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για αυτή την αποτρόπαια πράξη. Και οι λιβανέζικες αρχές μας διαβεβαίωσαν ότι δίνουν σε αυτή την έρευνα την ύψιστη προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Γαλλία
Λίβανος
Μέση Ανατολή
