Μαρινάκης: «Kανονικά στα ψηφοδέλτια» οι βουλευτές που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η συνετή πολιτική αυτή, που ελαφρύνει από τα βάρη τους πολίτες, μειώνοντας ταυτόχρονα σε ρυθμούς-ρεκόρ το δημόσιο χρέος, είναι η παρακαταθήκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Νέα δέσμη οκτώ στοχευμένων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες με πράξεις, καθώς η οικονομία της χώρας μας έχει μεταπηδήσει από την εποχή των ελλειμμάτων στην εποχή των πλεονασμάτων και από την αβεβαιότητα στην σταθερότητα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Οι ανακοινώσεις αυτές έχουν τέσσερα ξεκάθαρα μηνύματα», είπε ο κ. Μαρινάκης και ανέλυσε: «1. Η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες στην ΕΕ που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν επιπλέον μέτρα υπέρ των πολιτών γιατί είναι μία από τις πέντε μόλις χώρες μαζί με την Κύπρο, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα. 2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το υπερπλεόνασμα που δημιούργησε τον απαιτούμενο χώρο για να λάβουμε τα μέτρα αυτά οφείλεται στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων και στην αποτελεσματική μάχη κατά της φοροδιαφυγής και όχι σε υπερφορολόγηση, όπως θέλει να αναμασά η αντιπολίτευση. 3. Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα μας επιτρέπει η οικονομία της χώρας και πρωτίστως οι ευρωπαϊκοί κανόνες. 4. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει στη χώρα μας να καλύπτει τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

«Η συνετή πολιτική αυτή, που ελαφρύνει από τα βάρη τους πολίτες, μειώνοντας ταυτόχρονα σε ρυθμούς-ρεκόρ το δημόσιο χρέος, είναι η παρακαταθήκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και ανέφερε επιγραμματικά όσα συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα:

1. Η επέκταση της επιδότησης του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο.

2. Η επέκταση μέχρι και τον Αύγουστο της επιδότησης των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους.

3. Η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία καλύπτει σχεδόν το 80% των οικογενειών με παιδιά.

4. Η αύξηση σε 300 ευρώ καθαρά της ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και Ατόμων με Αναπηρία, που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη και ετήσια βάση. Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας, πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Επίσης, μίλησε για την αύξηση των εισοδηματικών ορίων προκειμένου το ένα ενοίκιο, ετησίως, να επιστρέφεται σε περισσότερους, τη δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρεών από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, τη δυνατότητα οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 να μπορούν να ενταχθούν, πλέον, σε καθεστώς 72 δόσεων, υπό την προϋπόθεση να αποπληρωθούν ή να διακανονιστούν τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2023. «Τέλος, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί, πλέον, να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Περνώντας στο επόμενο θέμα, είπε ότι θα επισκεφθεί την Αθήνα, στις 24 και 25 Απριλίου, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση μίας, ήδη, στενής διμερούς σχέσης, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη. «Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ενταχθούν νέοι τομείς συνεργασίας που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας συγκυρίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο άμυνας και ασφάλειας», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανακοίνωσε πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αφθώδους πυρετού και τη στήριξη των παραγωγών στη Λέσβο, διευκρινίζοντας πως το σχέδιο συνδυάζει ήδη ενεργοποιημένα μέτρα με νέες παρεμβάσεις που συμπληρώνουν το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης.

Ακόμη, σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας και αφορούν τόσο την άμεση ζημιά όσο και τις έμμεσες απώλειες καθώς και συγκεκριμένα τι αφορούν, προσθέτοντας ότι την ίδια ώρα παραμένουν σε ισχύ τα αυστηρά μέτρα επιτήρησης και ελέγχου, με έμφαση στην τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

«Η Ελλάδα ολοκλήρωσε έναν πρώτο κύκλο ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής αρωγής στον Λίβανο, μέσω της Hellenic Aid του υπουργείου Εξωτερικών, παραμένοντας συνεπής στον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και αλληλεγγύης στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συμπλήρωσε: «Η χώρα μας διέθεσε 300.000 ευρώ ως έκτακτη οικονομική συνεισφορά στο Ανθρωπιστικό Ταμείο για τον Λίβανο του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών. Κίνηση που διασφαλίζει την άμεση χρηματοδότηση των δράσεων πεδίου για την ανακούφιση των πληγέντων. Επιπλέον, σε στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ελλάδα προσφέρει 500.000 ευρώ για τη στήριξη του λιβανικού συστήματος υγείας. Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση προγράμματος, που θα καλύψει ανάγκες νοσηλείας ευάλωτων ασθενών για ένα έτος, καθώς και προμήθεια απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού». Επίσης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταφορά και η παράδοση 3 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρυτό, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ανοίγει τη Δευτέρα 27 Απριλίου η πλατφόρμα για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη της οικογένειας και η εναρμόνιση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας για βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Ακόμη, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ. «Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας με αναφορά στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, είπε ότι αυτήν την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει συνάντηση με την Ευρωπαία επίτροπο Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, στο Μέγαρο Μαξίμου. To απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και αύριο θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου».

Μαρινάκης: «Kανονικά στα ψηφοδέλτια» οι βουλευτές που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες των βουλευτών της ΝΔ και αν πραγματικά τις δει κάποιος με προσοχή και ψυχραιμία, θα δει ότι οι ομιλίες αυτές εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, πριν και πάνω απ' όλα, σοβαρότητα και σεβασμό. Άνθρωποι οι οποίοι ενώ υπερασπίζονται την αθωότητά τους, θέλουν να κριθούν από τη Δικαιοσύνη για να μην μείνει καμία σκιά επάνω τους. Ο τρόπος τους, ο λόγος τους, τα επιχειρήματά τους ήταν και είναι η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του μεγαλύτερου μέρους του υπόλοιπου πολιτικού συστήματος. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο προφανώς βγαίνει από τις ομιλίες αυτές και από την όλη στάση. Το συμμερίζεται ο πρωθυπουργός, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, ως προς τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια και θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές στους οποίους αναφέρεστε» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις τού βουλευτή Σερρών Κώστα Καραμανλή ο κ. Μαρινάκης είπε: «Το τι συνέβη στα Τέμπη πολιτικά κανείς δεν το αρνείται. Ο κ. Καραμαλής παραιτήθηκε αυθημερόν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που αναλογεί σε έναν υπουργό που επί των ημερών του συμβαίνει ένα τόσο τραγικό δυστύχημα. Το τι θα συμβεί ποινικά, θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Θυμίζω, κόντρα σε αυτό το οποίο συμβαίνει κατά κανόνα στη μεταπολίτευση, ότι ο κ. Καραμαλής είναι ένας εκ των δύο διατελεσάντων υπουργών και υφυπουργών, μαζί με τον κ. Τριαντόπουλο, που χωρίς να θεωρούν εαυτούς ενόχους, θα κριθούν από τους φυσικούς τους δικαστές. Κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να έχει συμβεί πολλές φορές στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Και ως προς αυτά τα οποία είπε ο κ. Καραμαλής, όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές για την εμπλοκή τους, θεσμικά, δεν μπορώ, όπως αντιλαμβάνεστε, να τα σχολιάσω, γιατί μετά την άρση ασυλίας τους ακολουθεί διαδικασία εξηγήσεων στη Δικαιοσύνη. Άρα εάν υιοθετούσα ή δεν υιοθετούσα θα ήταν σαν να έπαιρνα θέση για κάτι που θα ερευνήσει η Δικαιοσύνη. Ο κ. Καραμανλής έχει δικαίωμα να λέει, όπως και καθένας από εμάς, ό,τι θέλει, κρίνεται γι' αυτό και η Δικαιοσύνη από εκεί πέρα θα αξιολογήσει την κάθε υπόθεση χωριστά, με τα πραγματικά δεδομένα και όχι αυτά τα οποία διέρρεαν πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή, που δεν είχαν καμία σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης».

Σημείωσε ότι «ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίζεται σε μια δικογραφία και σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα κληθεί να παρέχει εξηγήσεις, έχει δικαίωμα να τοποθετείται όπως εκείνος επιθυμεί και δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία κριτικής» προσθέτοντας «το ξαναλέω, για να μπορέσω να αξιολογήσω αυτά τα οποία είπε ο κ. Καραμανλής, θα πρέπει να μπω στην ουσία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν μπορώ να το κάνω θεσμικά, ούτε πρόκειται να το κάνω».

Σε ερώτηση για το υπερπλεόνασμα και την επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία με 500 εκατομμύρια ευρώ και όχι περισσότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αυτά ήταν τα περισσότερα που μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση και ότι υπάρχει η δυνατότητα για άλλα 200 εκατομμύρια για το 2026, τα οποία όπως σημείωσε τα κρατάει η κυβέρνηση για τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.

«Ο δημοσιονομικός χώρος των συνολικά 800 εκατομμυρίων, γιατί είναι και τα προηγούμενα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί, προέρχεται πρώτον από αναγνώριση ως μόνιμων εσόδων περίπου 200 εκατομμυρίων για το 2026 και από την εξοικονόμηση δαπανών 600 εκατομμυρίων, μέρος των οποίων δίνονται τώρα τα 500 εκατομμύρια» σημείωσε.

«Τα έσοδα που αναγνωρίζονται ως μόνιμα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες προέρχονται από την νομοθετική παρέμβαση ή την κανονιστική παρέμβαση του κράτους. Παράδειγμα, ποιες είναι οι νομοθετικές παρεμβάσεις που εξοικονομούν έσοδα; Η επέκταση της κάρτας εργασίας σε χονδρεμπόριο, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εταιρείες ενέργειας, που έγινε τον Νοέμβριο και έφερε 120 εκατομμύρια ευρώ. Η φορολόγηση των διαδικτυακών παιγνίων 50 εκατομμύρια φέτος και 100 εκατομμύρια το 2027, που είναι ένα πλήρες έτος. 33 εκατομμύρια είναι η εκτίμηση των επιπλέον φορολογικών εσόδων από το ηλεκτρονικό πελατολόγιο στα συνεργεία, τα πλυντήρια αυτοκινήτων κ.λπ.» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε:

«Πρώτον δεν μπορούσαμε να δώσουμε παραπάνω και δεύτερον τα έσοδα αυτά δεν είναι από υπερφορολόγηση».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο χρέος και συγκεκριμένα στον λόγο δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ από το 1980 μέχρι σήμερα.

«Η Ελλάδα σήμερα λοιπόν έχει πέσει από το 209,4% στο 146,1%. Και επειδή μεγάλη σημασία έχει και η σύγκριση, αυτός είναι ο δεύτερος πίνακας που θα σας στείλω, είναι της Eurostat και είναι το ποσοστό μείωσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ συγκριτικά για κάθε χώρα της Ευρώπης. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ. Αυτό δηλαδή το οποίο έχει συμβεί είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης χρέους σε σχέση με κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης» είπε.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί για ολόκληρες δεκαετίες κάποιοι για να γίνουν ευχάριστοι στους πολίτες και να ξαναεκλεγούν, υποθήκευαν το μέλλον των επόμενων γενιών» σημείωσε.

«Θεωρώ, λοιπόν, πως το γεγονός ότι επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα νοικοκυρεύει τα οικονομικά της, χωρίς να υπερφορολογεί, μειώνει το χρέος της και αφήνει στις επόμενες κυβερνήσεις και στις επόμενες γενιές ένα κράτος που δεν θα αναγκαστεί να πάρει δυσάρεστα μέτρα για να πληρώσει τα σπασμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι αν όχι μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες παρακαταθήκες» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.