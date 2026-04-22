Ουκρανία: Επαναλειτουργεί ο πετρελαιαγωγός Druzhba

Η λειτουργία του αγωγού είχε διακοπεί τον Ιανουάριο έπειτα από ρωσική επίθεση που προκάλεσε ζημιές στο ουκρανικό τμήμα του Druzhba.

Ο πετρελαιαγωγός Druzhba που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία ετέθη πάλι σε λειτουργία, ανακοίνωσε στο AFP ουκρανός αξιωματούχος τους ενεργειακού τομέα αφήνοντας να εννοηθεί την λήξη του μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στο Κίεβο και την Βουδαπέστη.

«Στις 12.35 ξεκίνησε η ροή του πετρελαίου» από το τμήμα του αγωγού που διασχίζει την Ουκρανία δήλωσε η πηγή που δεν κατονομάσθηκε.

Η λειτουργία του αγωγού είχε διακοπεί τον Ιανουάριο έπειτα από ρωσική επίθεση που προκάλεσε ζημιές στο ουκρανικό τμήμα του Druzhba.

Η επανάληψη της λειτουργίας του αγωγού αναμένεται να βάλει τέλος σε ένα μπρα-ντε-φερ με τη Βουδαπέστη και να επιτρέψει σε αντάλλαγμα το ξεμπλοκάρισμα ενός κρίσιμου για την Ουκρανία δανείου της ΕΕ ύψους 90 δισ. ευρώ. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν που υπέστη συντριπτική ήττα στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, κατηγορούσε το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του και μπλόκαρε σε αντίποινα το ευρωπαϊκό δάνειο για την Ουκρανία.

Από την πλευρά της η υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας Ντενίζα Σακόβα δήλωσε σήμερα πως ο εφοδιασμός της Σλοβακίας από την Ουκρανία μέσω του αγωγού Druzhba αναμένεται να επαναληφθεί αύριο, Πέμπτη, το πρωί. Σε ανάρτησή της στο Facebook η Σακόβα είπε πως η ουκρανική πλευρά ενημέρωσε πως η συμπίεση του αγωγού ξεκίνησε από τη Λευκορωσία σήμερα το πρωί.

Η Σλοβακία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο, απειλούσε από την πλευρά της να εμποδίσει την υιοθέτηση του επόμενου γύρου κυρώσεων κατά της Ρωσίας που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Έχουμε εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις μας», επιδιορθώνοντας αυτήν την υποδομή, δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, οι δηλώσεις του οποίου τελούσαν υπό εμπάργκο μέχρι σήμερα.

«Πιστεύω πως το κύριο εμπόδιο (στο δάνειο της ΕΕ) που δημιουργήθηκε τεχνητά --το ουγγρικό εμπόδιο-- έχει αρθεί. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε μαζί ώστε Ουκρανία να μπορέσει να λάβει το δάνειο», πρόσθεσε.