«Μαύρος Κύκνος» στην αγορά αλουμινίου - Έλλειμμα έως 2 εκατ. τόνους λόγω Μ. Ανατολής

Το αλουμίνιο αποτελεί βασικό υλικό για τις μεταφορές, τις κατασκευές και τη βιομηχανία συσκευασίας. «Καμπανάκι» από Mercuria.

Το φαινόμενο του «μαύρου κύκνου» χτυπά την παγκόσμια αγορά αλουμινίου καθώς οι διαταραχές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή πυροδοτούν ένα σοκ εφοδιασμού που θα οδηγήσει σε μεγάλες ελλείψεις φέτος, σύμφωνα με κορυφαίο αναλυτή μετάλλων της Mercuria που επικαλείται το Reuters.

Η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περίπου 7 εκατ. μετρικούς τόνους ετήσιας δυναμικότητας παραγωγής αλουμινίου, δηλαδή περίπου το 9% της παγκόσμιας προσφοράς. Το αλουμίνιο αποτελεί βασικό υλικό για τις μεταφορές, τις κατασκευές και τη βιομηχανία συσκευασίας.

«Το μέγεθος του σοκ προσφοράς που βλέπουμε στην αγορά αλουμινίου είναι πιθανότατα το μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί σε βασικά μέταλλα μετά το 2000», τόνισε ο Νικ Σνόουντον, επικεφαλής έρευνας μετάλλων και εξόρυξης στη Mercuria, όπως αναφέρει το Reuters.

Οι ανησυχίες για την προσφορά, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν, οδήγησαν σε άνοδο των τιμών στο London Metal Exchange, με το αλουμίνιο να φτάνει σε υψηλό τετραετίας στα 3.672 δολάρια ανά τόνο στις 16 Απριλίου.

Η Mercuria εκτιμά ότι η αγορά θα αντιμετωπίσει έλλειμμα τουλάχιστον 2 εκατ. τόνων μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί συντηρητική, καθώς βασίζεται στην υπόθεση ότι θα υπάρξει σύντομα βελτίωση στις ροές αλουμίνας - βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή αλουμινίου — μέσω του Στενού του Ορμούζ, επιτρέποντας την επανεκκίνηση ορισμένων μονάδων παραγωγής.

«Το έλλειμμα αυτό συγκρίνεται με περίπου 1,5 εκατ. τόνους ορατών αποθεμάτων και λίγο πάνω από 3 εκατ. τόνους συνολικών παγκόσμιων αποθεμάτων, αφήνοντας την αγορά με περιορισμένα περιθώρια ασφαλείας», ανέφερε ο Σνόουντον.

Ο «Μαύρος Κύκνος» εννοείται ως ένα ολιγοπίθανο και απρόβλεπτο γεγονός που λαμβάνει χώρα σε μια οποιαδήποτε σειρά πιθανών και συνηθισμένων γεγονότων σε κάθε δραστηριότητα μιας κοινωνίας, και ανατρέπει δραματικά προς το χειρότερο ή το καλύτερο τη δομή της.

Η θεωρία παρουσιάστηκε από τον μελετητή και δοκιμιογράφο Νασίμ Νίκολας Τάλεμπ στα βιβλία του: Στην πλάνη του τυχαίου (2004) και Ο μαύρος κύκνος (2007 & επανέκδοση με προσθήκες το 2010) και περιγράφει ένα ακραίο, απρόβλεπτο οικονομικό γεγονός με τεράστιες επιπτώσεις, το οποίο εκ των υστέρων φαίνεται προβλέψιμο. Χαρακτηρίζεται από σπανιότητα, ακραίο αντίκτυπο και αναδρομική ερμηνεία. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την κρίση του 2008, την πανδημία COVID-19, ή γεωπολιτικές κρίσεις.