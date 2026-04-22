ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική στάση εργασίας αύριο από τις 11:00 ως τη λήξη του ωραρίου

Η στάση εργασίας κηρύχθηκε προκειμένου οι εργαζόμενοι να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας και του Συλλόγου των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας & Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, κηρύσσει πανελλαδική στάση εργασίας την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, από τις 11:00 πμ έως την ώρα λήξης του ωραρίου, για τους εργαζόμενους μέλη των συνδικαλιστικών αυτών οργανώσεων,

Η στάση εργασίας κηρύχθηκε προκειμένου οι εργαζόμενοι να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 - Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 - …και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες θα υπαχθεί η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στην Εποπτεία Ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «με την κινητοποίησή τους, οι εργαζόμενοι απαιτούν:

- την απόσυρση των άρθρων 126-131 του νομοσχεδίου, άρθρα που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και

- την ουσιαστική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, με πλήρη ανεξαρτησία των Επιθεωρητών, πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό».