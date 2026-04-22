Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Στέφανου Ληναίου ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών.

Ο Στέφανος Ληναίος, το πραγματικό του όνομα ήταν Διονύσιος Ληναίος-Μυτιληναίος, είχε καταγωγή από τη Μεσσήνη Μεσσηνίας και είχε γεννηθεί στις 6 Αυγούστου 1928 στην Αθήνα.

Ήταν Έλληνας ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρικός επιχειρηματίας ενώ ασχολήθηκε και με την πολιτική, ως μέλος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Α΄ Αθηνών το 1989 – 1990.

Ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Έλλη Φωτίου με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαργαρίτα, διευθύντρια του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τον Αλέξη.

Την είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού έκανε γνωστή η κόρη του Μαργαρίτα με ανάρτησή της στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο πατέρας της έφυγε «χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη».

Η ανάρτησή της στο Facebook: «Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα. Όλη σου τη ζωή πάλεψες για αυτό που θεωρούσες έντιμο, δίκαιο και Δημοκρατικό. Αγώνες, αγωνίες, εξορίες, οικονομικές καταστροφές, πολιτικές απογοητεύσεις- όλα τα αντιμετώπισες. Όλα τα ξεπέρασες. Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες. Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα σε εφημερίδες, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα. Για καλό κατευόδιο σου χαρίζω τον ήλιο της 'Ανοιξης, την ευωδιά του λουλουδιού της νεραντζιάς, τη γεύση του παγωτού καϊμάκι και τη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου που τόσο αγαπούσες. Α, και έναν ελληνικό καφέ σαν αυτόν που έπινες κάθε απόγευμα με την μαμά. Αυτά, πατέρα. Καλό δρόμο…».