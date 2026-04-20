Ειδήσεις | Διεθνή

Ιρανός πρέσβης στη Μόσχα: «Το Ιράν διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση στα Στενά του Ορμούζ»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Ιράν διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών του Ορμούζ βάσει ενός νέου νομικού καθεστώτος, δήλωσε σήμερα ο ιρανός πρεσβευτής στη Μόσχα, σύμφωνα με την εφημερίδα Vedomosti.

Ο πρεσβευτής Καζέμ Ζαλαλί δήλωσε πως οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν απέτυχαν, καθώς ο διακηρυγμένος στόχος τους ήταν να επιφέρουν αλλαγή καθεστώτος και εντούτοις η Ισλαμική Δημοκρατία είναι τώρα περισσότερο ενωμένη απ' ό,τι πριν.

Το Ιράν διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση. Βάσει των μέτρων ασφαλείας και του νομικού καθεστώτος των στενών του Ορμούζ, τα πλοία μπορούν να διέρχονται», δήλωσε ο Ζαλαλί, σύμφωνα με τη Vedomosti.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τηλεργασία και… ποδήλατα-Πότε κληρώνει για τα επιτόκια-Ξεκινούν οι τράπεζες

Φορολογικές δηλώσεις: 1 στους 3 φορολογούμενους πέρασε την πύλη της ΑΑΔΕ

Ξεκινά «καυτό» δεκαήμερο - Tα ορόσημα που θα κρίνουν μέτρα στήριξης και καλάθι ΔΕΘ

tags:
Στενά του Ορμούζ
Ιράν
