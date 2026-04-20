Ιρανός πρέσβης στη Μόσχα: «Το Ιράν διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση στα Στενά του Ορμούζ»

Το Ιράν διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών του Ορμούζ βάσει ενός νέου νομικού καθεστώτος, δήλωσε σήμερα ο ιρανός πρεσβευτής στη Μόσχα, σύμφωνα με την εφημερίδα Vedomosti.

Το Ιράν διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ βάσει ενός νέου νομικού καθεστώτος, δήλωσε σήμερα ο ιρανός πρεσβευτής στη Μόσχα, σύμφωνα με την εφημερίδα Vedomosti.

Ο πρεσβευτής Καζέμ Ζαλαλί δήλωσε πως οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν απέτυχαν, καθώς ο διακηρυγμένος στόχος τους ήταν να επιφέρουν αλλαγή καθεστώτος και εντούτοις η Ισλαμική Δημοκρατία είναι τώρα περισσότερο ενωμένη απ' ό,τι πριν.

Το Ιράν διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση. Βάσει των μέτρων ασφαλείας και του νομικού καθεστώτος των στενών του Ορμούζ, τα πλοία μπορούν να διέρχονται», δήλωσε ο Ζαλαλί, σύμφωνα με τη Vedomosti.

