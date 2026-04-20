Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση των περιφερειακών ΜΜΕ

Στην έναρξη δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου που αφορά στην «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας», προχώρησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οριστική διευθέτηση μιας θεσμικής εκκρεμότητας δεκαετιών, η οποία κρατούσε τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε ένα ιδιότυπο καθεστώς προσωρινότητας και αβεβαιότητας.

Το νομοσχέδιο αποτελεί την τρίτη κατά σειρά παρέμβαση του αρμόδιου υφυπουργού μέσα σε λίγους μήνες, μετά τη νομοθέτηση για τη διαφάνεια στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο τον περασμένο Ιούνιο και τον νόμο για την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ραδιοτηλεόρασης τον Νοέμβριο, ενσωματώνοντας παράλληλα τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων (EMFA).

«Με το τρίτο κατά σειρά νομοσχέδιο που εισάγεται, μέσα σε λίγους μήνες, για τον χώρο των ΜΜΕ, επιδιώκουμε να ρυθμίσουμε το πεδίο της αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, το οποίο παρέμενε άναρχο για σχεδόν τρεις δεκαετίες», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι «στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που θα στηρίζει τις υγιείς επιχειρήσεις, εκείνες που εφαρμόζουν τη νομοθεσία, σέβονται τους εργαζόμενους και επενδύουν στην ποιοτική ενημέρωση και ψυχαγωγία του κοινού, αλλά και ένα πλαίσιο που θα στηρίζει κάθε δημοσιογράφο και κάθε εργαζόμενο στα περιφερειακά κανάλια».

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, η θέσπιση ενός διαφανούς και ολοκληρωμένου πλαισίου αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών θωρακίζει ακόμα περισσότερο, στον πυρήνα της, την ελευθερία του Τύπου.

Το τέλος των δημοπρασιών

Η σημαντικότερη τομή του νέου νόμου είναι η πλήρης εγκατάλειψη του μοντέλου των δημοπρασιών, που είχε εισαχθεί την περίοδο 2015-2019 (Ν. 4339/2015). Η κυβέρνηση επιλέγει να μην καθορίσει αντίτιμο για τις άδειες μέσω πλειοδοσίας, θεωρώντας το προηγούμενο μοντέλο αποτυχημένο και ανεφάρμοστο. Αντ' αυτού, οι σταθμοί θα καταβάλλουν ένα συμβολικό ετήσιο αντίτιμο υπέρ του κόστους εποπτείας του ΕΣΡ, το οποίο θα κλιμακώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε Περιφερειακής Ζώνης.

Στόχος είναι η προστασία των υγιών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Με τη θέσπιση σύγχρονων και αντικειμενικών κριτηρίων, διασφαλίζεται ότι ο σπάνιος πόρος των συχνοτήτων θα αποδίδεται σε σταθμούς που πληρούν ένα αυστηρό ελάχιστο προϋποθέσεων λειτουργίας, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

Τεχνολογική αναβάθμιση και μετάβαση σε High Definition

Επιπλέον, στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται η τεχνική αναβάθμιση του δικτύου. Σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΕΕΤΤ, προωθείται η μετάβαση στο πρότυπο DVB-T2. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει σημαντικά τη χωρητικότητα του φάσματος, επιτρέποντας σε όλους τους περιφερειακούς σταθμούς να εκπέμπουν πλέον σε υψηλή ευκρίνεια (HD), αναβαθμίζοντας κατακόρυφα το προϊόν που φτάνει στον τηλεθεατή της περιφέρειας.

Ο αριθμός των αδειών που θα προκηρυχθούν ανά ζώνη θα καθορίζεται από τις μέγιστες τεχνικές δυνατότητες του δικτύου, ωστόσο, ο νόμος κατοχυρώνει ρητά ότι οι άδειες δεν θα είναι λιγότερες από τον αριθμό των καναλιών που εκπέμπουν νόμιμα σήμερα ανά περιοχή.

Διασφάλιση εργασίας και κριτήρια αδειοδότησης

Η διαδικασία αδειοδότησης από το ΕΣΡ θα εξελιχθεί σε δύο στάδια:

1. Φάση Ελέγχου: Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν πλήρεις φακέλους, που θα αποδεικνύουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαφανή προέλευση κεφαλαίων, επαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις και ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς ορίζεται ελάχιστος αριθμός απασχολούμενων δημοσιογράφων και τεχνικών.

2. Φάση Μοριοδότησης: Αν οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις διαθέσιμες άδειες, θα ενεργοποιείται σύστημα μοριοδότησης με ποιοτικά κριτήρια, όπως οι ώρες τοπικού προγράμματος και η αποδεδειγμένη εμπειρία των στελεχών. Παράλληλα, ενισχύεται ο ελεγκτικός ρόλος του ΕΣΡ με αύξηση του προσωπικού του, ενώ εισάγονται αυστηροί κανόνες για τη «δικτύωση» των σταθμών, ώστε να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη αναμετάδοση ίδιου προγράμματος χωρίς κανόνες.

Το νομοσχέδιο, που διαμορφώθηκε έπειτα από εκτεταμένη διαβούλευση με τις περιφερειακές ενώσεις και τον πάροχο δικτύου (Digea), θα παραμείνει διαθέσιμο για δημόσιο σχολιασμό στο opengov.gr μέχρι τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026 (https://www.opengov.gr/ypep/?p=1153).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ