Νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν ζημιές σε λιμενικές υποδομές στην επαρχία της Οδησσού στην νότια Ουκρανία, και προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε 380.000 νοικοκυριά στο βόρειο τμήμα της χώρας, δήλωσαν αξιωματούχοι. Drones προκάλεσαν ζημιές σε γεωργικές αποθήκες, αμαξοστάσια και διοικητικά κτίρια, δήλωσε ο Όλεγκ Κίπερ, κυβερνήτης της επαρχίας της Οδησσού. Δεν υπήρξαν θύματα, τόνισαν.

Επιπροσθέτως, ρωσικές δυνάμεις στοχοποίησαν μια ενεργειακή εγκατάσταση στην επαρχία Τσερνίχιβ στο βόρειο τμήμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο περιφερειακός φορέας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Telegram. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, η Ρωσία εκτόξευσε 219 drones μεγάλης εμβέλειας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, ουκρανικά drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο βιομηχανικές πόλεις στις όχθες του ποταμού Βόλγα, καθώς και ένα λιμάνι στη Βαλτική Θάλασσα κοντά στην Αγία Πετρούπολη που εξάγει προϊόντα πετρελαίου, δήλωσαν Ρώσοι τοπικοί κυβερνήτες. Στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, η οποία περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη και συνορεύει με τη Φινλανδία, ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο δήλωσε ότι κατασβέστηκε πυρκαγιά στο λιμάνι του Βίσοτσκ, που στεγάζει τερματικό σταθμό που λειτουργεί η Lukoil.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαμάρα, ο Βιάτσεσλαβ Φεντορίστσεβ ανέφερε επιθέσεις σε βιομηχανικούς στόχους στις πόλεις Σιζράν και Νοβοκουϊμπίσεφσκ, περίπου 1.800 χλμ. νοτιοανατολικά του Βίσοτσκ. Δεν είπε ποιες ήταν αυτές οι εγκαταστάσεις, αλλά στις δύο πόλεις βρίσκονται διυλιστήρια πετρελαίου που έχουν πληγεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.

