Κοινωνικός τουρισμός: Την Τρίτη οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται το voucher

Η υποβολή θα διαρκέσει έως το Σάββατο (25/4), ημέρα κατά την οποία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ανοίγουν την Τρίτη (21/4), με τη διαδικασία να εξελίσσεται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων όπως τόνισε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε πως η υποβολή θα διαρκέσει έως το Σάββατο (25/4), ημέρα κατά την οποία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Η διοικήτρια τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, καθώς –όπως διαβεβαίωσε– τα συστήματα είναι προετοιμασμένα, ενώ εάν χρειαστεί δεν αποκλείεται να δοθεί και παράταση. Το πρόγραμμα αφορά περίπου 300.000 δικαιούχους, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών (αιτήσεις, αξιολόγηση, ενστάσεις και οριστικά αποτελέσματα) ώστε οι επιταγές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Τι προβλέπει ο κοινωνικός τουρισμός

Ο φετινός κοινωνικός τουρισμός περιλαμβάνει:

Συμμετοχή σε περισσότερα από 1.500 καταλύματα σε όλη τη χώρα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια)

Επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με διαφοροποίηση ανά κατηγορία δικαιούχων

Μηδενική συμμετοχή για άτομα με αναπηρία σε μετακινήσεις και διαμονή

Αυξημένη διάρκεια διακοπών:

έως 10 ημέρες για νησιά του Βορείου Αιγαίου έως 12 ημέρες για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σωστή χρήση των επιταγών, καθώς όσοι δεν αξιοποιούν το δικαίωμά τους ενδέχεται να αποκλείονται από το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.

Νέα πρόβλεψη για πολύτεκνους

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στους δικαιούχους του προγράμματος σε ετήσια βάση, χωρίς τον κίνδυνο αποκλεισμού σε περίπτωση μη χρήσης των επιταγών. Αναφερόμενη στις Ημέρες Καριέρας της ΔΥΠΑ, η κα Χορμόβα υπογράμμισε τη μεγάλη δυναμική του θεσμού, ο οποίος έχει ήδη οδηγήσει σε περισσότερες από 13.000 προσλήψεις.

Σήμερα η δράση πραγματοποιείται στις Σέρρες Σάββατο (18/4), με περισσότερες από 800 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ενώ η επόμενη διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για την Πάτρα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα «ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο» που φέρνει σε άμεση επαφή εργοδότες και υποψηφίους – είτε πρόκειται για ανέργους είτε για εργαζόμενους που αναζητούν νέες ευκαιρίες.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι προσλήψεις ολοκληρώνονται επιτόπου, ακόμη και με άμεση καταχώριση στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντική» τη στιγμή που υποψήφιοι και εργοδότες δίνουν τα χέρια, επιβεβαιώνοντας τον άμεσο και πρακτικό χαρακτήρα της δράσης.