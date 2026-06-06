ΗΠΑ: Εγκρίθηκε πιθανή πώληση συστημάτων άμυνας κατά drones στο Κουβέιτ

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε σχεδόν δύο δισ. δολάρια.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση συστημάτων άμυνας κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο Κουβέιτ, εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το μικρό εμιράτο του Κόλπου ζήτησε να του διατεθούν συστήματα για την αντιμετώπιση drones, συναφής εξοπλισμός, υπηρεσίες και εκπαίδευση.

«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει τη δυνατότητα του Κουβέιτ να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές παρέχοντας μέσα ηλεκτρονικού πολέμου και αντιαεροπορικά όπλα εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων», διαβεβαίωσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Βασικός ανάδοχος θα είναι αμερικανική κατασκευάστρια με έδρα την Καλιφόρνια, η Anduril, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα παραδοθούν τα συστήματα αυτά. Συχνά οι συμφωνίες για την αγορά στρατιωτικών εξοπλισμών υλοποιούνται έπειτα από μακρές χρονικές περιόδους.

Το Κουβέιτ, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται μεγάλη αμερικανική στρατιωτική βάση, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Την Τετάρτη, επιδρομή drones έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν από την 8η Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ