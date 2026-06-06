Κίνα: Ζητά από τους διαχειριστές κεφαλαίων να ενισχύσουν την καινοτομία - Προειδοποιεί για κερδοσκοπικές υπερβολές

Η κορυφαία ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς της Κίνας κάλεσε τον κλάδο επενδυτικών κεφαλαίων της χώρας, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 13 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, να στηρίξει την εγχώρια καινοτομία. Παράλληλα, προειδοποίησε για τους κινδύνους της υπερβολικής κερδοσκοπίας και της υπερβολικής προβολής επενδυτικών «θεμάτων» ή τάσεων.

Ο Wu Qing, πρόεδρος της China Securities Regulatory Commission (CSRC), δήλωσε σε συνέδριο ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων δεν πρέπει να προχωρούν σε άκριτα στοιχήματα σε συγκεκριμένους κλάδους, ούτε να λανσάρουν νέα επενδυτικά κεφάλαια όταν οι τιμές των μετοχών βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα, με μοναδικό σκοπό την αποκόμιση γρήγορου κέρδους.

Με άλλα λόγια, ο Wu Qing κάλεσε τον κλάδο να επικεντρωθεί σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις που ενισχύουν την πραγματική οικονομία και την τεχνολογική ανάπτυξη της Κίνας, αντί να ακολουθεί βραχυπρόθεσμες μόδες της αγοράς ή κερδοσκοπικές εξάρσεις.

Η έκκληση του Wu Qing έρχεται σε μια περίοδο έντονου τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ της Κίνα και των Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και εν μέσω παγκόσμιου επενδυτικού ενθουσιασμού γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Οι ταχέως αναπτυσσόμενοι αναδυόμενοι και μελλοντικοί κλάδοι της Κίνας χρειάζονται επειγόντως κεφαλαιακή στήριξη», δήλωσε ο Wu Qing σε ομιλία που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της CSRC.

Πρόσθεσε ότι η κινεζική βιομηχανία επενδυτικών κεφαλαίων θα πρέπει να επικεντρωθεί στις εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, ενώ παράλληλα «οφείλει να βελτιώσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της και την ικανότητά της να αντιμετωπίζει εξωτερικούς κραδασμούς».

Η ομιλία του Wu πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου η CSRC αυστηροποίησε την εποπτεία του κινεζικού κλάδου ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private funds), ο οποίος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 3,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την παρέμβαση του Κινεζική Κυβέρνηση για την καταστολή «παράνομων» διασυνοριακών επενδύσεων.

Οι κινήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι το Πεκίνο επιδιώκει να κατευθύνει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια προς στρατηγικούς τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι προηγμένες τεχνολογίες και η βιομηχανική καινοτομία, διατηρώντας παράλληλα αυστηρότερο έλεγχο στις χρηματοοικονομικές ροές και στους επενδυτικούς κινδύνους.

Παράλληλα, η μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές αυξάνεται. Την Παρασκευή, οι εισηγμένες στις ΗΠΑ εταιρείες ημιαγωγών σημείωσαν απότομη πτώση, «σβήνοντας» περίπου 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

«Οι εξωτερικές αβεβαιότητες αυξάνονται, οι παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις σε υψηλά επίπεδα και τα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε μια σημαντική φάση ανακατανομής», δήλωσε ο Wu Qing.

«Ταυτόχρονα, ένα νέο κύμα τεχνολογικής επανάστασης, με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη, απαιτεί επειγόντως ένα πιο συμβατό και προσαρμοσμένο χρηματοοικονομικό σύστημα», πρόσθεσε.

Ο Wu κάλεσε τις κινεζικές εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων (private equity) να διαδραματίσουν πιο «στρατηγικό και θεμελιώδη» ρόλο στην υποστήριξη της καινοτομίας και να ενισχύσουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου με έμφαση στις «σκληρές τεχνολογίες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων θα πρέπει να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, για να ενισχύσουν τη λειτουργία τους, αλλά προειδοποίησε ξανά κατά της υπερβολής γύρω από «θεματικές μόδες», πολύπλοκες δομές επενδύσεων και υπερβολική κερδοσκοπία.

Τέλος, ανέφερε ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα αυστηροποιήσουν την εποπτεία των υπολογιστικών, αλγοριθμικών συναλλαγών (program trading), με στόχο να δημιουργήσουν πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να αποτρέψουν την αθέμιτη χρήση τεχνολογιών στις αγορές.