Ουκρανία: Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός έλαβε τέλος

Η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας για το Πάσχα των ορθοδόξων έλαβε τέλος και τυπικά σήμερα, αφού οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για χιλιάδες παραβιάσεις της κατά μήκος της αχανούς γραμμής του μετώπου.

Άρχισε το Σάββατο στις 16:00 και επισήμως εξέπνευσε τα μεσάνυχτα, έπειτα από 32 ώρες εφαρμογής της, ουσιαστικά μόνο στη θεωρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

