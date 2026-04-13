Ευρωαγορές: Κόκκινα ταμπλό καθώς τα Στενά κλείνουν και η εκεχειρία ξεθωριάζει

Βαρύ είναι το κλίμα στις ευρωαγορές στο ξεκίνημα της εβδομάδας, μετά τα απογοητευτικά νέα του Σαββατοκύριακου όπου Ιράν και ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε συμφωνία στις συνομιλίες που είχαν στο Πακιστάν, ενώ έχει γίνει ήδη γνωστό πως μέσα στη μέρα ο αμερικανικός στρατός θα ξεκινήσει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ στα πλοία όλων των εθνικοτήτων που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από αυτά, κάτι που επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,70% στις 610,51 μονάδες με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους, εκτός από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, να καταγράφουν απώλειες.

Στους επιμέρους δείκτες ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,57% στις 10.540 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX σημειώνει απώλειες 1,21% στις 23.567 μονάδες. Ο CAC 40 στη Γαλλία υποχωρεί 0,94% στις 8.181 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB πέφτει 0,89% στις 47.183 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολισθαίνει 1,10% στις 18.003 μονάδες.

Οι μετοχές ταξιδιών και αναψυχής είναι μεταξύ αυτών που «πληγώνονται» περισσότερο, καταγράφοντας πτώση 2%, με τις αεροπορικές εταιρείες Wizz Air , EasyJet και Lufthansa να υποχωρούν κατά 7,2%, 3,9% και 3,8% αντίστοιχα.

Η διακοπή των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για μια παρατεταμένη σύγκρουση, γεγονός που οδήγησε στην εκ νέου εκτόξευση των τιμών πετρελαίου εκτοξεύονται την Δευτέρα, με το Brent και το WTΙ να ξεπερνούν τα 100 δολάρια.

Περισσότερο λάδι στην φωτιά έριξε η δήλωση του Αμερικανού προέδρου χθες σε δημοσιογράφους πως δεν τον «ενδιαφέρει» αν το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ή όχι, μετά την αποτυχία των πρώτων διμερών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Πέρα από τη Μέση Ανατολή, οι Ευρωπαίοι επενδυτές παρακολουθούν σήμερα τα τεκταινόμενα στην Ουγγαρία μετά την συντριπτική ήττα του απερχόμενου ηγέτη Βίκτορ Όρμπαν που εκθρονίζεται μετά από 16 χρόνια στην εξουσία. Μεγάλος νικητής ανακηρύχθηκε το φιλοευρωπαϊκό Tisza του Πέτερ Μαγιάρ μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματος της αντιπολίτευσης στις εκλογές. Η νίκη αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Ρωσία και την κυβέρνηση Τραμπ, οι οποίες είχαν στενές σχέσεις με τον ευρωσκεπτικιστή Όρμπαν ο οποίος είχε μπλοκάρει πολλάκις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.