Τραμπ: «Δεν με ενδιαφέρει αν το Ιράν επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου ή όχι»

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες σε δημοσιογράφους πως δεν τον «ενδιαφέρει» αν το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ή όχι, μετά την αποτυχία των πρώτων διμερών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Δεν μ’ ενδιαφέρει αν θα επιστρέψουν ή όχι» οι Ιρανοί στις συνομιλίες, πέταξε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, καθώς επέστρεφε στην αμερικανικη πρωτεύουσα μετά το σαββατοκύριακο που πέρασε στη Φλόριντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

