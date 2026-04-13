Νέο ράλι στο πετρέλαιο - Ξεπέρασαν τα 100 δολάρια Brent και WTI

Εκτοξεύονται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αποκλείσουν όλα τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και προσεγγίζουν τα λιμάνια του Ιράν ή κατευθύνονται προς αυτά, επιδεινώνοντας ένα πρωτοφανές παγκόσμιο ενεργειακό σοκ που βιώνει ο πλανήτης.

Συγκεκριμένα, το Brent σημείωσε άνοδο έως και 9,1%, φτάνοντας σχεδόν τα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο σχεδόν 18%. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 101 δολάρια, ενώ το WTI βρίσκεται στα 104 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 8%.

Με νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την έναρξη των αποκλεισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ από σήμερα, 13 Απριλίου, στις 10:00 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (17:00 ώρα Ελλάδας).

«Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί, τώρα, μετατρέπουμε μια περιφερειακή διαμάχη σε δυνητικά παγκόσμια διαμάχη», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Onyx Capital, Jorge Montepeque, στην τηλεόραση του Bloomberg. Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν επαρκώς τους κινδύνους, είπε: «Πραγματικά δεν έχει νόημα - θα έπρεπε να είναι 140, 150 δολάρια».

Οι αγορές ενέργειας έχουν ανατραπεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τις υψηλότερες τιμές να απειλούν να πυροδοτήσουν τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχει τώρα μια επείγουσα διαμάχη μεταξύ των διυλιστηρίων και των εμπόρων σε όλο τον κόσμο για άμεσα διαθέσιμα φορτία αργού πετρελαίου, καθώς οι φυσικές προμήθειες περιορίζονται, όπως αναφέρει το Bloomberg. Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ ακολούθησε την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα, δύο δεξαμενόπλοια καυσίμων προσπαθούσαν να βγουν από τον Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ πλέοντας κοντά στις ακτές του Ιράν, καθιστώντας τα τα πρώτα πλοία που προσπάθησαν να περάσουν από τότε που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό τους.

Η κίνηση των ΗΠΑ δημιουργεί «ένα τεράστιο στοιχείο πρόσθετου κινδύνου», δήλωσε στο Bloomberg ο Μάικλ Ράτνεϊ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία. Με ορισμένα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα, «θα τα μπλοκάρει το Ναυτικό των ΗΠΑ και θα προκαλέσει έτσι κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας;» πρόσθεσε.