Συγχαρητήρια Μητσοτάκη για τη νίκη Μαγιάρ - «Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον μεγάλο νικητή των εκλογών στην Ουγγαρία Πήτερ Μαγιάρ.
Σε ανάρτηση του στο Χ έκανε λόγο για «μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία». Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε συγκεκριμένα: «Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη! Συγχαρητήρια στον @magyarpeterMP για μια εντυπωσιακή νίκη».
Big night for Hungary and Europe! Congratulations @magyarpeterMP on an impressive victory.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 12, 2026