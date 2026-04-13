Tηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί με Μπαρό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Newsroom
Tηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί με Μπαρό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν,Αμπάς Αραγτσί, με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν Νοέλ Μπαρό, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν,Αμπάς Αραγτσί, με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν Νοέλ Μπαρό, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

H συνομιλία πραγματοποιήθηκε ενόψει του νέου ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ που θα ξεκινήσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδας). Ο Ιρανός ΥΠΕΞ είχε σχολιάσει νωρίτερα την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ λέγοντας ότι «το Ιράν συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ με καλή πίστη για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Όμως, όταν βρισκόμασταν μόλις λίγα εκατοστά μακριά από το “Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ”, αντιμετωπίσαμε μαξιμαλισμό, αλλαγές στους όρους και αποκλεισμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

