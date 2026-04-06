Διάστημα: Οι αστροναύτες του Artemis ΙΙ κατέρριψαν το ρεκόρ απόστασης από τη Γη

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II έγιναν σήμερα οι άνθρωποι που κατέρριψαν το ρεκόρ απόστασης από τη Γη, διανύοντας περισσότερα από 400.171 χιλιόμετρα στο διάστημα, ανακοίνωσε η NASA.

Οι τρεις Αμερικανοί Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γκλόβερ και Ριντ Γουάιζμαν, καθώς και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν καταρρίπτουν επομένως το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13, η οποία το 1970 είχε φθάσει το σημείο αυτό αφότου χρειάστηκε να αλλάξει πορεία λόγω έκρηξης σε δεξαμενή οξυγόνου, με το περίφημο μήνυμα «Χιούστον έχουμε πρόβλημα».

Το πλήρωμα της αποστολής «Άρτεμις 2» θα απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας και αναμένεται να φτάσει σε απόσταση 406.778 χιλιομέτρων από τη Γη.