Διάστημα: Οι αστροναύτες του Artemis ΙΙ κατέρριψαν το ρεκόρ απόστασης από τη Γη

Το πλήρωμα της αποστολής «Άρτεμις 2» θα απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας και αναμένεται να φτάσει σε απόσταση 406.778 χιλιομέτρων από τη Γη.

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II έγιναν σήμερα οι άνθρωποι που κατέρριψαν το ρεκόρ απόστασης από τη Γη, διανύοντας περισσότερα από 400.171 χιλιόμετρα στο διάστημα, ανακοίνωσε η NASA.

Οι τρεις Αμερικανοί Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γκλόβερ και Ριντ Γουάιζμαν, καθώς και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν καταρρίπτουν επομένως το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13, η οποία το 1970 είχε φθάσει το σημείο αυτό αφότου χρειάστηκε να αλλάξει πορεία λόγω έκρηξης σε δεξαμενή οξυγόνου, με το περίφημο μήνυμα «Χιούστον έχουμε πρόβλημα».

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Fuel Pass: Από αύριο πάλι η πλατφόρμα - Μόνο για ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3

Μητσοτάκης: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου - Έως την Μ.Τετάρτη το δώρο Πάσχα

