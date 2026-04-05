Τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού τη Δευτέρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Δευτέρας, θα προβεί σε δημόσια δήλωση, που σύμφωνα με όσα ο ίδιος προανήγγειλε στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου θα αφορά στα τεκταινόμενα της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το ertnews, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε μια συνολική αποτίμηση της κατάστασης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας τόσο το πολιτικό όσο και το θεσμικό στίγμα των επόμενων κινήσεων.

Ακολούθως, στις 13:00, ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.