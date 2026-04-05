Μητσοτάκης: Αφετηρία για δυναμικότερη αντιπαράθεση της Πολιτείας με το «Βαθύ Κράτος» η αρνητική εμπειρία ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι τη Δευτέρα θα τοποθετηθεί πολύ αναλυτικότερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, το πιο εύκολο θα ήταν να μιλάμε μόνο για κατακτήσεις. Όμως, η αληθινή ευθύνη κρίνεται στις στιγμές που αναμετριόμαστε με τις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, όπως και με τις δικές μας αστοχίες. Δύο στοιχεία που συναντήθηκαν, δυστυχώς, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει στις πρώτες του κουβέντες στην καθιερωμένη ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

«Μιλώ, μάλιστα, σε χρόνο αόριστο, καθώς όσα απασχολούν την επικαιρότητα, τώρα, έχουν, ήδη ξεπεραστεί μετά την απορρόφηση του άρρωστου αυτού οργανισμού από την ΑΑΔΕ. Σήμερα, για παράδειγμα, οι αποζημιώσεις καθορίζονται ψηφιακά χωρίς να μεσολαβεί ανθρώπινη παρέμβαση. Ενώ οι σχετικές μετρήσεις δεν γίνονται, πια, από παράγοντες επιρρεπείς σε πιέσεις. Αλλά από δορυφόρους οι οποίοι ελέγχουν τις καλλιέργειες και από σύγχρονα μέσα που καταμετρούν το ζωικό κεφάλαιο», συνεχίζει ο Πρωθυπουργός.

Και προσθέτει: «Τα διδάγματα, ωστόσο, από αυτήν την αρνητική εμπειρία παραμένουν. Όχι μόνο για την πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη στήριξη των αγροτών μας. Αλλά και ως νέα αφετηρία για μία δυναμικότερη αντιπαράθεση της Πολιτείας με το «Βαθύ Κράτος». Γι' αυτά, όμως, θα τοποθετηθώ πολύ αναλυτικότερα αύριο. Βάζω άνω τελεία στο θέμα αυτό και περνώ στα υπόλοιπα της εβδομάδας».

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στο ζήτημα της ακρίβειας: «Ξέρω καλά ότι η μεγάλη αγωνία κάθε σπιτιού, ειδικά τώρα πριν το Πάσχα, είναι η ακρίβεια, με τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στη Μέση Ανατολή να πιέζουν ακόμα περισσότερο. Ήδη από την Τετάρτη το diesel επιδοτείται με 20 λεπτά το λίτρο, ενώ από αύριο ανοίγει και το fuel pass στη βενζίνη. Θέλουμε η στήριξη να φτάσει γρήγορα σε εσάς, γι' αυτό και τα χρήματα θα πιστώνονται μόλις 48 ώρες μετά την αίτηση. Την ίδια στιγμή, οι έλεγχοι για την αισχροκέρδεια στα καύσιμα και στα σούπερ μάρκετ εντατικοποιούνται, με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή να ελέγχει ήδη πάνω από 100 μεγάλες εταιρείες τροφίμων για το περιθώριο κέρδους τους, ώστε να κρατηθούν οι τιμές σε λογικά επίπεδα, ενώ στηρίζουμε επίσης την παραγωγή με την αναδρομική επιδότηση στα λιπάσματα των αγροτών».

Παράλληλα αναφέρεται στη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Ιερουσαλήμ για το Πάσχα: «Τώρα, καθώς απέχουμε μία εβδομάδα από το Πάσχα, όσον αφορά το 'Αγιο Φως: ο πόλεμος στην περιοχή κάνει φέτος τη μεταφορά του πολύ πιο σύνθετη υπόθεση. Η Πολιτεία όμως θα φροντίσει να έρθει με ασφάλεια από τα Ιεροσόλυμα, γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους πιστούς».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει επίσης την αύξηση του κατώτατου μισθού και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας:

«Δύο πράγματα που έγιναν την πρωταπριλιά και δεν ήταν ψέμα: πρώτον, τέθηκε σε ισχύ ο νέος κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ, αυξημένος κατά 4,55% με ωφελούμενους 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους. Δεύτερον, η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτάθηκε σε άλλους 8 κλάδους, από την ιδιωτική υγεία και τις τηλεπικοινωνίες μέχρι τα κομμωτήρια και τις υπηρεσίες καθαρισμού, όπου απασχολούνται 200.000 εργαζόμενοι. Η εφαρμογή ξεκινά πιλοτικά για τρεις μήνες, ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά, και θα γίνει υποχρεωτική από το φθινόπωρο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κάρτα φέρνει αποτέλεσμα: το 2025 δηλώθηκαν και πληρώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω σε σχέση με το 2024. Στόχος μας είναι μέσα στο 2026 η ψηφιακή κάρτα να καλύπτει όλο τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, βάζοντας οριστικό τέλος στην αδήλωτη εργασία».

Ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει την ψήφιση 44 παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημόσιας διοίκησης όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη.

«Για παράδειγμα, σταματούν πλέον οι πολύχρονες διενέξεις για τα ακίνητα, καθώς το Δημόσιο αποσύρεται από διεκδικήσεις εις βάρος των πολιτών. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι το Κράτος σταματά να ασκεί ένδικα μέσα σε υποθέσεις με μεγάλο κοινωνικό βάρος, όπως η Μάνδρα, το Μάτι και τα Τέμπη. Είναι μια αυτονόητη κίνηση σεβασμού απέναντι στην κοινωνία. Μια άλλη παρέμβαση προβλέπει απλοποίηση στις μεταβιβάσεις ακινήτων και την άρση κατασχέσεων από την ΑΑΔΕ, ενώ δίνουμε σε όλους ένα νέο ψηφιακό εργαλείο: θα μπορείτε να παρακολουθείτε online πού ακριβώς βρίσκεται η υπόθεσή σας στο δημόσιο και ποιος είναι ο υπάλληλος που τη χειρίζεται, ενώ όλες οι εγκύκλιοι υποχρεωτικά θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, διαφορετικά δεν θα ισχύουν», σημειώνει.

Επιπλέον μιλάει και για την ψήφιση του νόμου στη Βουλή για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών.

«Χαίρομαι μάλιστα που η μεταρρύθμιση αυτή στηρίχθηκε και από την αντιπολίτευση, από το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας. Με το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο για το θέατρο, τον χορό και τη μουσική, κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Πλέον, οι καλλιτεχνικές σπουδές αποκτούν ξεκάθαρη διαβάθμιση και επαγγελματική προοπτική, με στόχο οι πρώτοι φοιτητές να εισαχθούν στη Σχολή το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028», τονίζει και στη συνέχεια αναφέρεται στις πλατφόρμες που αφαιρούν τους νέους: «Μια χρηστική υπενθύμιση για τους νεότερους που με διαβάζουν εδώ: άνοιξε η πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Οι νέοι και οι νέες που έκλεισαν τα 18 ή τα 19 τους χρόνια έως το τέλος του 2025, μπορούν να κάνουν την αίτησή τους για το Youth Pass των 150 ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που προορίζεται αποκλειστικά για αγορές στον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μεταφορές και με χαρά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι νέοι το αξιοποιούν».

Επιπρόσθετα ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για τον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού και το Νοσοκομείο «Αγία Όλγα»:

«Έρχομαι στον χώρο της δημόσιας υγείας και αρχικά στον Προσωπικό Παιδίατρο, μια δωρεάν υπηρεσία που καλύπτει όλα τα παιδιά έως 16 ετών, ασφαλισμένα και ανασφάλιστα. Παρότι ο θεσμός ισχύει από το καλοκαίρι του 2025, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν τον χρησιμοποιούν όσες οικογένειες θα μπορούσαν, παρά το γεγονός ότι οι διαθέσιμοι παιδίατροι του ΕΣΥ και οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ μπορούν να καλύψουν πάνω από 880.000 παιδιά. Γι' αυτό και το Υπουργείο Υγείας έστειλε ενημερωτικά SMS σε όσους γονείς έχουν άυλη συνταγογράφηση, θυμίζοντάς τους ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και η ανταπόκριση ήταν άμεση, με 24.000 νέες εγγραφές μέσα σε έναν μήνα. Να πω ότι η εγγραφή γίνεται πολύ εύκολα, είτε στο prosopikos.gov.gr είτε μέσω του ίδιου του παιδιάτρου, και εξασφαλίζει δωρεάν επισκέψεις και εμβολιασμούς. Καλώ τις οικογένειες να αξιοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα.

'Αλλο ένα δημόσιο νοσοκομείο μας, το Κωνσταντοπούλειο «Η Αγία Όλγα», διαθέτει πλέον πλήρως ανακαινισμένα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών με σύγχρονες υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Πρόκειται για μια πλήρη ανακαίνιση υποδομών και εξοπλισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σε ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάνω από 500 ασθενείς σε κάθε 24ωρη εφημερία. Γνωρίζουμε την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ και γι' αυτό η σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να καταλήγει σε τέτοια χειροπιαστά έργα. Είναι ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια για ένα σύστημα υγείας πιο λειτουργικό και πιο αξιόπιστο στην πράξη».

Επίσης αναφέρεται στο πρόγραμμα «Καθαρή Γραμμή» για τον Ηλεκτρικό: «Με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται σταθερά, φτάνοντας πέρυσι τις 70 εκατομμύρια επιβιβάσεις, η ανάγκη για αναβάθμιση των συρμών στη Γραμμή 1 είναι προτεραιότητα. Ήδη ξεκίνησε ο καθαρισμός και η τοποθέτηση αντι-γκράφιτι μεμβρανών -5 από τα 30 βαγόνια του ΗΣΑΠ είναι ήδη έτοιμα, αλλά η ουσία βρίσκεται στην ανακατασκευή 14 συρμών που θα αρχίσουν να μπαίνουν σταδιακά στην κυκλοφορία μέσα στο 2026. Στόχος μας είναι η χρονοαπόσταση των δρομολογίων να πέσει στα 5,2 λεπτά, ενώ δρομολογείται και η επαναφορά, μετά από την απαραίτητη συντήρηση, των παροπλισμένων βαγονιών».

Επίσης σημειώνει τις παραβάσεις του ΚΟΚ που κατέγραψαν οι κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης:

«Κάτι ακόμη που αφορά την ασφάλεια των μετακινήσεων. Πλήθος παραβάσεων -1.213 για την ακρίβεια- κατέγραψαν μέσα σε λίγες ημέρες οι 8 κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργούν πιλοτικά σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας στην Αττική, ενώ άλλες 19 παραβάσεις κατέγραψαν μέσα σε ένα διήμερο οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε 10 λεωφορεία του ΟΣΥ για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων. Τα 130 διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν απεστάλησαν ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη στο https://www.gov.gr/ και στο Gov.grWallet. Όπως έχω ξαναπεί, τα πρόστιμα δεν είναι αυτοσκοπός. Στόχος μας είναι η συμμόρφωση στους κανόνες και, πάνω απ' όλα, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η ασφάλεια κάθε ανθρώπινης ζωής».

Στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης μιλάει και για την εκτόξευση μικροδορυφόρων και στην επιβράβευση αθλητών/τριών και προπονητών που διακρίθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024:

«Αυτήν την εβδομάδα είχαμε επίσης την εκτόξευση ακόμη πέντε ελληνικών μικροδορυφόρων του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, οι οποίοι θα «δοκιμάσουν» νέες διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας. Ανήκουν στην συστοιχία 11 πειραματικών κυβοδορυφόρων και τα δεδομένα που θα συλλέξουν είναι πολύ σημαντικά για κρίσιμους τομείς, όπως οι επικοινωνίες, η χαρτογράφηση, η ναυσιπλοΐα, η γεωργία ακριβείας, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Κλείνω με σημαντικά νέα για τον ελληνικό αθλητισμό. Υπογράφηκε η δέσμευση 5,25 εκ. ευρώ για τη θεσμοθετημένη επιβράβευση των αθλητών/τριών και των προπονητών τους που κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις το 2024 στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και για τους Ολυμπιονίκες που κατέλαβαν την 4η, 5η και 6η θέση από το 2012 έως σήμερα. Σε σχέση με το παρελθόν μειώθηκε στο ελάχιστο δυνατό η χρονική απόσταση από τις επιτυχίες έως την επιβράβευση των αθλητών μας. Αυτό, άλλωστε, τους αξίζει».

Καταλήγοντας στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός προσθέτει:

«Η επόμενη ανασκόπηση θα είναι αφού περάσουν οι μέρες του Πάσχα, πάντα με κυβερνητικές δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Σας εύχομαι καλή Κυριακή και Καλή Ανάσταση, όμως θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ