Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε πελώρια αύξηση του στρατιωτικού προϋπολογισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ισραήλ για τις στρατιωτικές δαπάνες το 2026 ανέρχεται σε κάπου 850 δισ. σέκελ, ή περίπου 235 δισ. ευρώ.

Το ισραηλινό κοινοβούλιο ενέκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο αυξάνει μαζικά τους πόρους που κατανέμονται στην άμυνα, καθώς η χώρα διεξάγει πόλεμο σε αρκετά μέτωπα.

«Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του προϋπολογισμού, και λαμβάνοντας υπόψη την επιχείρηση ‘Βρυχώμενος Λέων’, πάνω από 30 δισεκατομμύρια σέκελ (σ.σ. κάπου 8,3 δισ. ευρώ) προστίθενται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Άμυνας, αυξάνοντάς τον σε πάνω από 142 δισ. σέκελ», ανέφερε η Κνέσετ, η ισραηλινή Βουλή, σε ανακοίνωσή της.

Τα μέλη της Κνέσετ ενέκριναν το νέο σχέδιο προϋπολογισμού με 62 ψήφους υπέρ έναντι 55 κατά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μέτρα στήριξης: Δύσκολα fuel pass πριν το Πάσχα - Μείωση στο diesel από 1η Απριλίου

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε πρόστιμα ΦΠΑ, κρυπτονομίσματα και ακίνητα

Κοινωνική αντιπαροχή: Ξεκινά η δημοπράτηση των πρώτων ακινήτων για κοινωνικές κατοικίες σε Παιανία, Λάρισα, Σέρρες, Πάτρα

Ισραήλ
Προϋπολογισμός
Όπλα
