Ειδήσεις | Διεθνή

Πούτιν και Λουκασένκο παρακολούθησαν τις ρώσο-λευκορωσικές πυρηνικές ασκήσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πούτιν και Λουκασένκο παρακολούθησαν τις ρώσο-λευκορωσικές πυρηνικές ασκήσεις
Βλαντίμιρ Πούτιν και Αλεξάντερ Λουκασένκο - Photo Credit: AP
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογος του Αλεξάντερ Λουκασένκο παρακολούθησαν μέσω τηλεδιάσκεψης τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογος του Αλεξάντερ Λουκασένκο παρακολούθησαν μέσω τηλεδιάσκεψης τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Ρωσία και Λευκορωσία και στις δύο χώρες, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Λευκορωσίας BELTA.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο «έσχατης λύσης» και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η δημογραφική συρρίκνωση «ροκανίζει» τα τετραγωνικά των ακινήτων - Γιατί οι Έλληνες προτιμούν μικρότερα σπίτια

Στο 2027 η εκλογική βελόνα Μητσοτάκη - Οι «φυτευτοί» στα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» - Τα νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με την Άννα

Στεγαστική κρίση: Τα μοντέλα Ισπανίας, Ιρλανδίας και Κροατίας δείχνουν τον δρόμο

tags:
Βλαντίμιρ Πούτιν
Λουκασένκο
Φόρτωση BOLM...
reader insider