Πούτιν και Λουκασένκο παρακολούθησαν τις ρώσο-λευκορωσικές πυρηνικές ασκήσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογος του Αλεξάντερ Λουκασένκο παρακολούθησαν μέσω τηλεδιάσκεψης τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Ρωσία και Λευκορωσία και στις δύο χώρες, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Λευκορωσίας BELTA.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο «έσχατης λύσης» και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.

