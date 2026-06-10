Ξενοκώστας: Το πρώτο υποβρύχιο κατασκευασμένο στην Ελλάδα μπορεί να παραδοθεί σε 8 χρόνια

Ο κ. Ξενοκώστας αναφέρθηκε στο Project Trident, επένδυση ύψους 1,35 δισ. ευρώ σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα.

Τη δυνατότητα κατασκευής του πρώτου υποβρυχίου στην Ελλάδα εντός οκταετίας, εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση, ανέδειξε ο ιδρυτής και πρόεδρος της ONEX Shipyards & Technologies και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, μιλώντας στο συνέδριο «Ελλάδα 2030», στο πλαίσιο της ενότητας για την Εθνική Άμυνα και την Αμυντική Βιομηχανία.

Ο κ. Ξενοκώστας αναφέρθηκε στο Project Trident, την επενδυτική πρωτοβουλία ύψους 1,35 δισ. ευρώ που προωθείται σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση της εγχώριας ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε, το σχέδιο αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη αφορά την υποστήριξη του 6ου Στόλου των ΗΠΑ και συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων, με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές διπλής χρήσης και στρατηγικής κινητικότητας, ύψους 200 εκατ. ευρώ, ενώ η τρίτη φάση, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, προβλέπει την ανάπτυξη γραμμών παραγωγής για την κατασκευή υποβρυχίων.

Ο πρόεδρος της ONEX υποστήριξε ότι, εφόσον ξεκινούσε σήμερα ένα πρόγραμμα ναυπήγησης υποβρυχίων στην Ελλάδα, το πρώτο σκάφος θα μπορούσε να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό σε ορίζοντα οκτώ ετών. Όπως είπε, το εγχείρημα θα βασιζόταν σε ελληνική βιομηχανική συμμετοχή, κορεατική ναυπηγική τεχνογνωσία και αμερικανικά συστήματα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη τη θεσμοθέτηση ελάχιστης εγχώριας συμμετοχής 25% στα αμυντικά προγράμματα, σημειώνοντας ότι δημιουργεί προϋποθέσεις μεγαλύτερης εμπλοκής της ελληνικής βιομηχανίας στις αμυντικές προμήθειες.

Αναφερόμενος στην πορεία των ναυπηγείων της Ελευσίνας και της Σύρου από το 2019 μέχρι σήμερα, ο κ. Ξενοκώστας σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 900 ναυπηγοεπισκευές, ενώ, όπως είπε, έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων γύρω από τη δραστηριότητα των ναυπηγείων.

Κατά την τοποθέτησή του υποστήριξε ότι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης στον τομέα της άμυνας και της ναυπηγικής μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει ισχυρότερο ρόλο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ