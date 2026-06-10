Δ. Μιχαηλίδου: Από τις 15/6 ανοίγει η πλατφόρμα για το «Ανακαινίζω- Νοικιάζω» - Έρχεται και νέο πρόγραμμα για ιδιοκατοίκηση

Για το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και την πλατφόρμα που ανοίγει από την Δευτέρα μίλησε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στον ΣΚΑΙ

Την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου ενεργοποιείται η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr για το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιών. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει εάν είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα και, εφόσον είναι, από την 1η Σεπτεμβρίου θα μπορεί να προχωρήσει στην αίτηση.

Για το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και την πλατφόρμα που ανοίγει από την Δευτέρα μίλησε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στον ΣΚΑΙ, τονίζοντας ότι μέσω αυτής θα ελέγχονται τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης, που προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο.

Το πρόγραμμα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, και προβλέπει χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως το 90%-95%, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Οι εργασίες δεν περιορίζονται στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση κουζίνας και αλλαγή δαπέδων.

Σε ότι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, μια 4μελής οικογένεια με 45.000 ευρώ συνολικό εισόδημα μπορεί να είναι επιλέξιμη.

«Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο “Ανακαινίζω – Νοικιάζω”. Δίνουμε έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ, ώστε παλιά και κλειστά σπίτια να ανακαινιστούν και να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Περισσότερα ανακαινισμένα σπίτια σημαίνουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες για τους πολίτες και νέο εισόδημα για τους ιδιοκτήτες», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις χαμηλότερης επιδότησης και στη συνέχεια θα εξεταστούν οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανακαινίσεις (από 25.000 έως 36.000 ευρώ).

«Υπολογίζουμε ότι θα ανακαινιστούν περίπου 25.000 σπίτια» δήλωσε πρόσφατα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που αφού ανακαινιστούν, θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε, δε, ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση.

Στο μεταξύ, σε δύο μήνες θα ανοίξει και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση, το οποίο αφορά παλαιές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία.