Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε «στη μάχη» στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα στον θάνατο «στη μάχη» ενός στρατιώτη στον νότιο Λίβανο.

«Ο αρχιλοχίας Ούρι Γκρίνμπεργκ, 21 ετών, από την Πέταχ Τικβά, που πολεμούσε σε επίλεκτη μονάδα αναγνώρισης του τάγματος Γκολάνι, έπεσε στη μάχη στον νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο στρατός.

Ο θάνατός του ανεβάζει σε τρεις τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησαν εκ νέου οι εχθροπραξίες με τη λιβανική Χεζμπολάχ.

