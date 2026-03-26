Ειδήσεις | Διεθνή

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε «στη μάχη» στον νότιο Λίβανο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα στον θάνατο «στη μάχη» ενός στρατιώτη στον νότιο Λίβανο.

«Ο αρχιλοχίας Ούρι Γκρίνμπεργκ, 21 ετών, από την Πέταχ Τικβά, που πολεμούσε σε επίλεκτη μονάδα αναγνώρισης του τάγματος Γκολάνι, έπεσε στη μάχη στον νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο στρατός.

Ο θάνατός του ανεβάζει σε τρεις τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησαν εκ νέου οι εχθροπραξίες με τη λιβανική Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σήμερα «κληρώνει» για τον νέο κατώτατο μισθό - Πώς θα οδηγηθεί στα 1.000€ το 2027

Πόσο (και γιατί) «ξεφούσκωσε» το διεθνές ενδιαφέρον για απόκτηση κατοικιών στην Ελλάδα

Τα τρόφιμα θα ακριβύνουν, όχι μόνο λόγω πολέμου

tags:
Λίβανος
Ισραήλ
Πόλεμος
Χεζμπολάχ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider