Ειδήσεις | Ελλάδα

Πρότυπα, Ωνάσεια και Πειραματικά Σχολεία: Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μαθητές σε σχολείο / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Παρατείνεται έως και την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία.

Υπενθυμίζεται ότι:

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου αυτού. Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ., Π.Ε.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

H είσοδος στην Υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών και υποβάλει την αίτηση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Υπουργείο Παιδείας
Σχολεία
