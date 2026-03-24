Ποιοι ποντάρουν στην αύξηση της λάμψης του χρυσού

Παρότι ο χρυσός έχει εισέλθει σε bear market, οι αναλυτές διατηρούν ανοδικές εκτιμήσεις. Δολάριο και επιτόκια πιέζουν βραχυπρόθεσμα, αλλά οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, η ζήτηση κεντρικών τραπεζών και το αμερικανικό χρέος στηρίζουν την προοπτική ανόδου τα επόμενα χρόνια.

Ο χρυσός βυθίζεται, οι αγορές ανησυχούν και τα σενάρια καταστροφής πληθαίνουν, όμως πίσω από τη βίαιη διόρθωση, χτίζεται αθόρυβα ένα νέο ανοδικό αφήγημα που λίγοι τολμούν να αγνοήσουν. Παρά το γεγονός ότι το πολύτιμο μέταλλο έχει ήδη εισέλθει σε ζώνη bear market, ορισμένοι βετεράνοι της αγοράς εξακολουθούν να διατηρούν φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις.

Ο χρυσός βυθίστηκε τη Δευτέρα στο χαμηλό τεσσάρων μηνών των 4.097 δολαρίων η ουγγιά για να επανέλθει σήμερα κοντά στα 4.400 δολάρια. Από το υψηλό του στα τέλη Ιανουαρίου, στα 5.594,82 δολάρια, έχει υποχωρήσει 21% μπαίνοντας ξεκάθαρα σε bear market.

Για πολλούς στρατηγικούς αναλυτές, η πρόσφατη κάμψη αντικατοπτρίζει βραχυπρόθεσμες ανισορροπίες και όχι κάποια αλλαγή στα θεμελιώδη μεγέθη του χρυσού. Οι επίμονοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, η ισχυρή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και η προοπτική ενός ασθενέστερου αμερικανικού δολαρίου συνεχίζουν να στηρίζουν ένα δομικό ανοδικό σενάριο για το μέταλλο. Ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές σε περιόδους αστάθειας.

«Επιμένουμε στην πρόβλεψη για 10.000 δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας», δήλωσε στο CNBC ο Eντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research, παρότι μείωσε την πρόβλεψή του για το τέλος του έτους στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά από 6.000, που εξακολουθεί να είναι περίπου 15% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Δολάριο και γεωπολιτική

Το τελευταίο κύμα πτώσης σημειώθηκε καθώς οι επενδυτές έκλεισαν θέσεις εν μέσω ενίσχυσης του δολαρίου και πρώιμων ενδείξεων αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι έδωσε εντολή για πενθήμερη παύση στα σχεδιαζόμενα πλήγματα κατά της ενεργειακής υποδομής του Ιράν.

Το δολάριο έχει ενισχυθεί, γεγονός που έχει προκαλέσει ρευστοποιήσεις κερδών στον χρυσό, σύμφωνα με συμμετέχοντες στην αγορά. Ο δείκτης δολαρίου έχει ενισχυθεί περίπου 3% από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, παρά τη βραχυπρόθεσμη αδυναμία, οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν την πτώση ευκαιρία και όχι σημείο καμπής.

Ο Τζάστιν Λι, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Global X ETFs, δήλωσε επίσης στο CNBC ότι το βασικό του σενάριο για τον χρυσό παραμένει στα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του έτους, χαρακτηρίζοντας την πρόσφατη πτώση «ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές».

«Η πτώση φαίνεται να οφείλεται σε συνδυασμό βραχυπρόθεσμης ευαισθησίας σε υψηλότερα επιτόκια, αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων εν μέσω αδυναμίας των αγορών μετοχών και ενός βαθμού εφησυχασμού σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Ιράν».

O Λιν τόνισε ότι η ανοδική του εκτίμηση δεν εξαρτάται από τα ασφάλιστρα κινδύνου που σχετίζονται με τον πόλεμο. «Αντίθετα, βασίζεται στο ευρύτερο περιβάλλον επίμονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, συνεχιζόμενης ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες και σταθερών εισροών από Ασιάτες επενδυτές σε ETF χρυσού», είπε.

Αυτή η δομική ζήτηση, ιδιαίτερα από κεντρικές τράπεζες αναδυόμενων αγορών που επιδιώκουν διαφοροποίηση αποθεματικών, αναμένεται να στηρίξει τις τιμές. Ο Λιν πρόσθεσε ότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα οι κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τις αγορές μετά την πρόσφατη πτώση, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της αγοράς.

Στελέχη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού σημείωσαν ότι ο χρυσός, ως μέσο αντιστάθμισης έναντι της αποδολαριοποίησης και των γεωπολιτικών κινδύνων, αναμένεται να ωθήσει κεντρικές τράπεζες που απείχαν για μεγάλο διάστημα από την αγορά να προχωρήσουν σε αγορές του πολύτιμου μετάλλου μέσα στο έτος.

Προβλέψεις αναλυτών

Η Standard Chartered παραμένει επίσης θετική, επικαλούμενη παρόμοιους μακροπρόθεσμους παράγοντες. «Διατηρούμε θετική στάση για τον χρυσό μακροπρόθεσμα, στηριζόμενη σε δομικούς παράγοντες, όπως η ισχυρή ζήτηση από κεντρικές τράπεζες αναδυόμενων αγορών και η διαφοροποίηση των επενδυτών εν μέσω γεωπολιτικών κινδύνων», δήλωσε στο CNBC ο ανώτερος επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της τράπεζας Ρατζάτ Μπατακάρια.

Η τράπεζα αναμένει ότι ο χρυσός θα ανακάμψει προς τα 5.375 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, μόλις υποχωρήσει η τρέχουσα φάση απομόχλευσης, με τεχνική στήριξη γύρω στα 4.100 δολάρια.

Ένας βασικός καταλύτης για ανάκαμψη θα μπορούσε να είναι ένα ασθενέστερο δολάριο, καθώς οι αγορές αναμένουν ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει τελικά σε μειώσεις επιτοκίων.

Ο Tζιοβάνι Σταβνόβο, αναλυτής στην UBS Group, εκτιμά ότι η αγορά βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάση αναμονής. Οι διαρθρωτικοί παράγοντες που έχουν ωθήσει τον χρυσό υψηλότερα τα τελευταία χρόνια - τα προβλήματα χρέους, η πολιτική πίεση προς τη Fed για μείωση επιτοκίων, ο υψηλός πληθωρισμός, τα χαμηλά επιτόκια και ένα ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ - παραμένουν άθικτοι, χωρίς καμία αλλαγή σε αυτό το μέτωπο.

Ο οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα της Capital Economics, Χαμάντ Χουσείν, δήλωσε ότι το «FOMO» (φόβος ότι χάνεις την ευκαιρία) αρχίζει να διεισδύει στην αγορά χρυσού, καθιστώντας πιο δύσκολη την αντικειμενική αποτίμηση του μετάλλου. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι τιμές του χρυσού πιθανότατα θα αρχίσουν να κινούνται σταδιακά υψηλότερα σε ονομαστικούς όρους τα επόμενα δύο χρόνια.

Μακροπρόθεσμοι καταλύτες

Ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, εκτιμά ότι ένας τεράστιος μακροπρόθεσμος υποστηρικτικός παράγοντας για τον χρυσό έχει να κάνει με το διογκούμενο χρέος των ΗΠΑ.

Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ έχει φτάσει πλέον στο εντυπωσιακό επίπεδο των 39 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον, το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του τεράστιου χρέους ανέρχεται περίπου στα 520 δισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 17% των ομοσπονδιακών δαπανών μέχρι στιγμής για το έτος.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου προβλέπει έλλειμμα ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων για το δημοσιονομικό έτος 2026, με το δημόσιο χρέος να εκτοξεύεται σχεδόν στο 101% του ΑΕΠ. Ο Χάνσεν εκτιμά ότι το μακροπρόθεσμο σκηνικό εξακολουθεί να ευνοεί τον χρυσό.

Τα ελλείμματα των ΗΠΑ συνεχίζουν να διευρύνονται από ήδη κρίσιμα επίπεδα, ενώ οι κίνδυνοι βιωσιμότητας του χρέους βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, ωθώντας τους επενδυτές να στραφούν εκ νέου στον χρυσό μετά το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων.