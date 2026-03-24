Το νέο τριψήφιο πρόστιμο για όσους δεν κόβουν εισιτήριο στα ΜΜΜ

Το νομοσχέδιο του υπουργείου μεταφορών εισάγει ένα ενιαίο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής.

Ογκώδη αύξηση φέρνει η κυβέρνηση στο πρόστιμο για όσους επιβάτες μπαίνουν χωρίς εισιτήριο στα ΜΜΜ, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που ψηφίστηκε εχτές.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο εισάγει ένα ενιαίο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής, με την αύξηση του προστίμου κατά 30 ευρώ, το οποίο ορίζεται πλέον στα 100 ευρώ για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικός, τρόλεϊ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από 72 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

