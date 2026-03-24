Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Παράταση αιτήσεων έως τις 27 Μαρτίου

Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2026-2027, παρατείνονται μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

Μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 παρατείνονται οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2026-2027, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Πώς γίνονται οι εγγραφές

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, πραγματοποιούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:

💠«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr)

💠«Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr)

Η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους. Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.