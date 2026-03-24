Αυξήθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην EE τον Φεβρουάριο - Ανάκαμψη μετά από 13 μήνες για Tesla

Αύξηση παρουσίασαν οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο μετά την πτώση του Ιανουαρίου, ενώ η συνεχής ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα βοήθησε την Tesla του Έλον Μασκ να ανακάμψει στην ανάπτυξη για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024.

Συνολικά, οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων, που αποτελούν δείκτη των πωλήσεων, στην ΕΕ, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 979.321 οχήματα, σύμφωνα με το ACEA. Τα 2/3 εξ αυτών ήταν ηλεκτροκίνητα, είτε ηλεκτρικά με μπαταρία, είτε plug-in υβριδικά, είτε αμιγώς υβριδικά.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία και plug-in υβριδικών οχημάτων αυξάνονται σταθερά στην Ευρώπη χάρη στα νέα, φθηνότερα μοντέλα που έρχονται στην αγορά και στις πολιτικές των κυβερνήσεων των χωρών της Γηραιάς Ηπείρου που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση των EV.

Οι ταξινομήσεις της Tesla τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 11,8% σε ετήσια βάση, αντιστρέφοντας ένα αρνητικό σερί 13 μηνών, όμως ήταν οριακά χαμηλότερες από του κινέζικου ανταγωνιστή της, BYD, καθώς οι πωλήσεις του υπερδιπλασιάστηκαν από τον ίδιο μήνα του 2025.

Οι πωλήσεις των κορυφαίων ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών Volkswagen και Stellantis αυξήθηκαν κατά 2,2% και 9,5% αντίστοιχα, ενώ της Renault μειώθηκαν κατά 14,3%. Στην ΕΕ, οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 1,4% στα 865.437 οχήματα.