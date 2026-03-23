Ειδήσεις | Διεθνή

Η Βρετανία καλωσορίζει τις εποικοδομητικές συνομιλίες του Τραμπ με το Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Εποικοδομητικές συνομιλίες ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν είναι ευπρόσδεκτες, καθώς η Βρετανία θέλει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Εποικοδομητικές συνομιλίες ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν είναι ευπρόσδεκτες, καθώς η Βρετανία θέλει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς και να ανοίξει και πάλι το στενό του Χορμούζ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ερωτηθείς σχετικά με την ανακοίνωση του Τραμπ ότι αναβάλλει πλήγματα εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας έπειτα από «πολύ καλές» συνομιλίες του με την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε: «Οποιεσδήποτε πληροφορίες για εποικοδομητικές συνομιλίες είναι ευπρόσδεκτες».

«Ανέκαθεν λέγαμε ότι η ταχεία διευθέτηση του πολέμου είναι προς το παγκόσμιο συμφέρον και ότι χρειάζεται συγκεκριμένα να ανοίξει και πάλι το στενό του Χορμούζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Βρετανία
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider