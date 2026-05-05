Νέα ιρανική επίθεση στα ΗΑΕ - «Σοβαρή κλιμάκωση»

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν και αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε το Ιράν για δεύτερη μέρα έπειτα από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας τεσσάρων εβδομάδων μετά την έναρξη εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του αραβικού κράτους του Κόλπου ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια του κράτους, προσθέτοντας ότι τα ΗΑΕ διατηρούν το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμά» τους να απαντήσουν.

Χθες βράδυ, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι υπέστησαν ιρανικές επιθέσεις, κατά την πρώτη ημέρα αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβεσαν πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια μεγάλη ζώνη πετρελαϊκής βιομηχανίας έπειτα από επίθεση drone η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, προήλθε από το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ