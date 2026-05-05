ΧΑ: Ώθηση στον Γενικό Δείκτη από τράπεζες και blue chips

Με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο από τα μέσα Απριλίου, και πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης. Στο +1,91% ο δείκτης των τραπεζών, ανοδικά το σύνολο σχεδόν των τίτλων της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας και με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τα μέσα Απριλίου έκλεισε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Αν και ο «καθαρός» τζίρος της ημέρας δεν ξεπέρασε τα 190 εκατ. ευρώ, η διάθεση της αγοράς να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα ήταν εμφανής από νωρίς, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να κατευθύνεται τόσο στις τράπεζες, όσο και σε μη τραπεζικά blue chips.

Αξιοσημείωτη η ανοδική αντίδραση στις τράπεζες, οι οποίες το προηγούμενο διάστημα ήταν ο αδύναμος κρίκος στο ταμπλό. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΤΡ μετρούσε συνολικές απώλειες της τάξης του 5,4% στις τελευταίες πέντε (όλες πτωτικές) συνεδριάσεις του Απριλίου. Την Τρίτη, πέραν της αμετάβλητης Optima, το σύνολο των μετοχών του τραπεζικού δείκτη κινήθηκε ανοδικά, με τις τέσσερις συστημικές να διακινούν συνολικό τζίρο 84 εκατ. ευρώ.

Για τις διεθνείς αγορές η έξαρση της έντασης στον Περσικό Κόλπο παραμένει στο επίκεντρο, καθώς η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν βρίσκεται στο πιο εύθραυστο σημείο της εδώ και τέσσερις εβδομάδες. Προς το παρόν, και ειδικά όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ, δεν είναι καθόλου σαφές αν η εκεχειρία έχει καταρρεύσει ή όχι, ειδικά όσο ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών δυνάμεων.

Σε αυτό το κλίμα, και ενώ οι τιμές του Brent κινήθηκαν σήμερα πτωτικά, αν και πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σε Φρανκφούρτη και Παρίσι σημείωναν άνοδο 1% και 0,6% αντίστοιχα, ενώ στο Λονδίνο, μετά τη χθεσινή αργία, ο FTSE100 υποχωρούσε περί του 1,8%.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες επενδυτές και αναλυτές θα παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη στον Περσικό Κόλπο, ενώ εντός συνόρων η αγορά αναμένει εταιρικά αποτελέσματα από εισηγμένες όπως οι Eurobank, Τιτάν και Coca-Cola HBC (7/5), καθώς και από OTE και ETE (8/5).

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε στις 2.229,19 μονάδες με άνοδο 1,10%, έχοντας κινηθεί ανοδικά σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών.

Παρόμοια εικόνα και για τον δείκτη των τραπεζών, που έκλεισε με κέρδη 1,91% στις 2.501,24 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος 2,81% της ΕΤΕ στα 13,88 ευρώ, ακολούθησαν οι Τρ. Κύπρου και Τρ. Πειραιώς με άνοδο 1,95% και 1,82% αντίστοιχα, ενώ για την Alpha Bank τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,74%. Στο 1,25% έκλεισε η Eurobank, ενώ η Optima διατηρήθηκε αμετάβλητη στα 8,90 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,3:1 με 79 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 34 σε αρνητικό και 36 αμετάβλητων. Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 223,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 37,59 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

«Πρασίνισε» η υψηλή κεφαλαιοποίηση

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε το άλμα 7,67% της ElvalHalcor στα 4,35 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 3,52% της Σαράντης. Τρίτη διαδοχική άνοδο σημείωσε η Metlen που ενισχύθηκε 1,84% στα 36,48 ευρώ, ενώ με κέρδη άνω του 1% ολοκλήρωσαν και οι τίτλοι των Allwyn (+1,52%), Helleniq Energy (+1,29%), Viohalco (+1,17%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,12%).

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι μετοχές των ΟΤΕ (+0,71%), Aegean (+0,64%), Jumbo (+0,44%) και Lamda Development (+0,41%), ενώ ακολούθησαν οι τίτλοι των ΔΑΑ, Cenergy, Coca-Cola HBC και ΕΥΔΑΠ ενισχυμένοι περί του 0,2%-0,3%. Οριακή άνοδο σημείωσε η ΔΕΗ στα 18,20 ευρώ με όγκο 2,4 εκατ. τεμαχίων και τζίρο 43,51 εκατ. ευρώ, και η μετοχή της Τιτάν στα 46,04 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι μετοχές των Aktor και Motor Oil, υποχωρώντας 0,55% και 0,05% αντίστοχα.